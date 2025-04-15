Винилин® (бальзам Шостаковского) (Vinilin® (balzamum Schostakowsky))
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 158 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
229,80
Экономия при брони: -14,66 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
124,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
217,58
Экономия при брони: -19,58 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
132,30
Экономия при брони: -2,90 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
229,30
Экономия при брони: -20,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
205,77
Экономия при брони: -6,88 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
212,30
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
233,48
Экономия при брони: -17,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
229,95
Экономия при брони: -22,23 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
245,00
Экономия при брони: -49,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
237,30
Экономия при брони: -21,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
124,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
215,38
Экономия при брони: -17,23 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,10 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma