Винилин® (бальзам Шостаковского) (Vinilin® (balzamum Schostakowsky))
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 140 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,40 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,40 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
243,53
Экономия при брони: -14,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,40 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,40 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
235,81
Экономия при брони: -22,01 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,40 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,40 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,40 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,40 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,40 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
207,93
Экономия при брони: -13,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,40 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,40 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,40 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Привокзальная, 2
2.9 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,40 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн