Винилин® (бальзам Шостаковского) (Vinilin® (balzamum Schostakowsky))
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,40 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,40 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,40 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,40 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
234,26
Экономия при брони: -12,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,40 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
219,71
Экономия при брони: -15,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,40 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,40 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
130,50
Экономия при брони: -4,60 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,40 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
231,71
Экономия при брони: -16,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,40 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
225,88
Экономия при брони: -21,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
140,70
Экономия при брони: -14,80 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,40 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
219,25
Экономия при брони: -14,79 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,40 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
229,39
Экономия при брони: -15,01 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,40 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,40 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,40 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,40 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,40 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
225,45
Экономия при брони: -22,55 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 50 г банка полимерная №1
Sopharma
141,40 грн
Винилин® (бальзам Шостаковского) жидкость накожная 100 г флакон полимерный №1
Sopharma
244,60 грн