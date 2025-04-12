Теопэк содержит в качестве активного действующего вещества теофиллин и имеет характерные для него фармакологические свойства — обладает стимулирующим влиянием на ЦНС, усиливает сократительную деятельность сердечной мышцы, несколько расширяет коронарные, а также почечные и другие периферические сосуды, стимулирует дыхательный центр, умеренно усиливает диурез, угнетает агрегацию тромбоцитов и высвобождение медиаторов аллергии. Наиболее важное действие препарата — бронхорасширяющее. Механизм действия связан с угнетением фосфодиэстеразы и повышением содержания цАМФ в гладкомышечных клетках. Препарат влияет на внутриклеточное распределение кальция, уменьшает высвобождение гистамина и лейкотриенов из мастоцитов, угнетает синтез и активность простагландинов, повышает высвобождение эндогенных катехоламинов. Благодаря повышению двигательной активности мерцательного эпителия трахеи и бронхов, стимулирующему влиянию на дыхательный центр и бронходилатирующему действию препарат улучшает альвеолярную вентиляцию.

Сочетание теофиллина с композиционным полимерным носителем обеспечивает пролонгированное действие препарата и терапевтическую концентрацию теофиллина в сыворотке крови при приеме препарата 2 раза в сутки, а также способствует дозированному высвобождению активного вещества в пищеварительном тракте.

Максимальная концентрация теофиллина в плазме крови отмечается через 3–6 ч после приема препарата внутрь. Время, в течение которого в плазме крови определяется теофиллин, составляет 12–24 ч. Терапевтическая концентрация теофиллина в плазме крови — 15 мкг/мл. Метаболизируется в печени. Значения периода полувыведения весьма вариабельны. 10% принятой дозы препарата выводится в неизмененном виде с мочой. Выведение теофиллина при приеме таблеток Теопэк повышено при застойной сердечной недостаточности, циррозе печени, у курильщиков.