Днепр (адрес не указан)
Доступно в 174 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
182,22
Экономия при брони: -19,58 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
196,25
Экономия при брони: -33,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
190,09
Экономия при брони: -12,02 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
181,80
Экономия при брони: -6,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
179,68
Экономия при брони: -7,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
197,64
Экономия при брони: -12,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
181,80
Экономия при брони: -6,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
180,73
Экономия при брони: -8,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,10
Экономия при брони: -11,99 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
179,78
Экономия при брони: -11,02 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
195,08
Экономия при брони: -7,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
196,25
Экономия при брони: -10,44 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
180,28
Экономия при брони: -16,76 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
179,42
Экономия при брони: -10,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
175,89
Экономия при брони: -7,13 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
181,50
Экономия при брони: -8,43 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,24
Экономия при брони: -11,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
182,04
Экономия при брони: -12,71 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
189,82
Экономия при брони: -11,97 грн