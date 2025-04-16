Николаев (адрес не указан)
Доступно в 74 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
176,49
Экономия при брони: -15,13 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
196,56
Экономия при брони: -10,21 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,18
Экономия при брони: -16,84 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
182,26
Экономия при брони: -14,92 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 15 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
181,58
Экономия при брони: -23,51 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
180,24
Экономия при брони: -35,07 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
177,29
Экономия при брони: -32,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
180,43
Экономия при брони: -22,36 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 15 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90
Экономия при брони: -12,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
178,43
Экономия при брони: -6,43 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
179,00
Экономия при брони: -35,13 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
181,37
Экономия при брони: -37,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн