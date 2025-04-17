Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 59 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
195,86
Экономия при брони: -52,29 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
194,11
Экономия при брони: -16,36 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
181,15
Экономия при брони: -37,58 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,72
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
180,56
Экономия при брони: -7,31 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
183,79
Экономия при брони: -11,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
181,80
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
190,29
Экономия при брони: -6,01 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,80
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
183,74
Экономия при брони: -5,66 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
183,43
Экономия при брони: -5,53 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
180,89
Экономия при брони: -7,66 грн