Львов (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,39
Экономия при брони: -17,85 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
145,44
Экономия при брони: -5,04 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
180,74
Экономия при брони: -15,54 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
193,32
Экономия при брони: -20,14 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,72
Экономия при брони: -2,52 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
181,80
Экономия при брони: -6,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
181,80
Экономия при брони: -6,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
181,80
Экономия при брони: -6,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
181,80
Экономия при брони: -6,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
180,33
Экономия при брони: -15,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
146,80
Экономия при брони: -6,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,80
Экономия при брони: -16,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,80
Экономия при брони: -16,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
192,07
Экономия при брони: -18,94 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
183,50
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
181,44
Экономия при брони: -16,38 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90
Экономия при брони: -16,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Бортнянского, 28
1.3 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
181,80
Экономия при брони: -6,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
198,08
Экономия при брони: -10,36 грн