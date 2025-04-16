Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 29 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 29 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
180,31
Экономия при брони: -22,28 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 29 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
179,37
Экономия при брони: -12,19 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 29 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
180,36
Экономия при брони: -21,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
183,89
Экономия при брони: -35,83 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 29 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
183,56
Экономия при брони: -35,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 29 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
183,50
Экономия при брони: -7,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 29 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
178,30
Экономия при брони: -30,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
181,72
Экономия при брони: -18,67 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 29 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 29 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
179,99
Экономия при брони: -16,94 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
178,04
Экономия при брони: -14,99 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 29 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
182,63
Экономия при брони: -19,45 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 29 мин
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн