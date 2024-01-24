АМИНОФИЛЛИН (AMINOPHYLLINUM) Действующее вещество
RTECS: 3,7-дигидро-1,3-диметил-1H-пурин-2,6-дион, соединение с 1,2-этандиамином (2:1).
аминофиллин — соединение теофиллина с этилендиамином в соотношении 2:1, что улучшает его растворимость и абсорбцию. Ингибирует фосфодиэстеразу и повышает концентрацию цАМФ в тканях, блокирует аденозиновые (пуриновые) рецепторы. Возбуждает дыхательный и сосудодвигательный центры, повышает частоту и силу сердечных сокращений, оказывает миотропное спазмолитическое, бронхолитическое и вазодилатирующее действие (с преимущественным влиянием на коронарные, мозговые, почечные и периферические артерии); снижает венозное давление. Обладает умеренным диуретическим эффектом, связанным с увеличением почечного кровотока.
БА, хронический обструктивный бронхит, эмфизема легких, бронхоспазм, хроническая недостаточность кровообращения, инсульт.
в/в взрослым вводят 0,12–0,24–0,25 г 1–3 раза в сутки. Детям вводят в/м или в/в — 5 мг/кг массы тела 2–3 раза в сутки. Для в/в введения разбавляют изотоническим р - ром натрия хлорида, полученный р - р вводят медленно (в течение 10–15 мин).
Внутрь назначают взрослым по 0,15 г после еды 1–3 раза в сутки, детям — из расчета 7–10 мг/кг в сутки в 4 приема.
повышенная чувствительность к аминофиллину, недавно перенесенный инфаркт миокарда, период беременности и кормления грудью.
при приеме внутрь возможны тошнота, рвота, редко — ульцерогенное действие; головная боль, головокружение, бессонница, тахикардия, судороги, коллапс.
с осторожностью применяют при нарушении функции печени или почек, гипертиреозе, АГ, при пептической язве желудка и двенадцатиперстной кишки.
аминофиллин нельзя смешивать в одном шприце с р-рами глюкозы. При сочетании с эфедрином и другими симпатомиметиками могут проявляться или усиливаться побочные эффекты. Пропранолол проявляет антагонистическое действие по отношению к аминофиллину. Аминофиллин снижает эффективность непрямых антикоагулянтов. Одновременное применение с эритромицином, линкомицином, клиндамицином, циметидином и аллопуринолом может повышать концентрацию теофиллина в сыворотке крови.