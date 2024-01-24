АМИНОФИЛЛИН (AMINOPHYLLINUM)

аминофиллин — соединение теофиллина с этилендиамином в соотношении 2:1, что улучшает его растворимость и абсорбцию. Ингибирует фосфодиэстеразу и повышает концентрацию цАМФ в тканях, блокирует аденозиновые (пуриновые) рецепторы. Возбуждает дыхательный и сосудодвигательный центры, повышает частоту и силу сердечных сокращений, оказывает миотропное спазмолитическое, бронхолитическое и вазодилатирующее действие (с преимущественным влиянием на коронарные, мозговые, почечные и периферические артерии); снижает венозное давление. Обладает умеренным диуретическим эффектом, связанным с увеличением почечного кровотока.