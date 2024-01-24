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Активные вещества — “А”АМИНОФИЛЛИН (AMINOPHYLLINUM)

АМИНОФИЛЛИН (AMINOPHYLLINUM) Действующее вещество

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Найдено: 11 препаратов
Неофиллин таблетки пролонгированного действия, 300 мг, контурная ячейковая упаковка, № 50; Дарница
Неофиллин Таблетки пролонгированного действия, 300 мг, контурная ячейковая упаковка, № 50 Дарница
В 1096 аптеках
от 83,50 грн
Цены в аптеках
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; Дарница
Эуфиллин-Дарница Раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 Дарница
В 875 аптеках
от 40,80 грн
Цены в аптеках
Неофиллин таблетки пролонгированного действия, 100 мг, контурная ячейковая упаковка, № 50; Дарница
Неофиллин Таблетки пролонгированного действия, 100 мг, контурная ячейковая упаковка, № 50 Дарница
В 866 аптеках
от 49,20 грн
Цены в аптеках
Эуфиллин-Н 200 раствор для инъекций, 2 %, ампула, 5 мл, в пачке, в пачке, № 10; Фармак
Эуфиллин-Н 200 Раствор для инъекций, 2 %, ампула, 5 мл, в пачке, в пачке, № 10 Фармак
В 200 аптеках
от 41,49 грн
Цены в аптеках
Теотард капсулы пролонгированного действия, 200 мг, блистер, № 40; KRKA d.d. Novo Mesto
Теотард Капсулы пролонгированного действия, 200 мг, блистер, № 40 KRKA d.d. Novo Mesto
В 186 аптеках
от 175,23 грн
Цены в аптеках
Эуфиллин раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 10 мл, № 10; Медицинский центр М.Т.К.
Эуфиллин Раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 10 мл, № 10 Медицинский центр М.Т.К.
В 181 аптеке
от 81,86 грн
Цены в аптеках
Эуфиллин-Здоровье раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 5 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10; Корпорация Здоровье
Эуфиллин-Здоровье Раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 5 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10 Корпорация Здоровье
В 15 аптеках
от 42,30 грн
Цены в аптеках
Эуфиллин раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; Медицинский центр М.Т.К.
Эуфиллин Раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 Медицинский центр М.Т.К.
В 14 аптеках
от 61,00 грн
Цены в аптеках
Теопэк таблетки, 300 мг, блистер, № 50; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Теопэк Таблетки, 300 мг, блистер, № 50 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 1 аптеке других городов
от 51,30 грн
Цены в других городах
Теотард таблетки пролонгированного действия, 300 мг, блистер, № 50; Sopharma
Теотард Таблетки пролонгированного действия, 300 мг, блистер, № 50 Sopharma
Нет в наличии
Эуфиллин раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; ООО "Фармасел"
Эуфиллин Раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 ООО "Фармасел"
Нет в наличии
Форма выпуска: р-р для инъекций, таблетки.
АМИНОФИЛЛИН (AMINOPHYLLINUM)
CAS №: 317-34-0 C2H8N2·(C7H8N4O2)2
USPDDN , HSDB, RTECS , MESH , TSCAINV : 1H-пурин-2,6-дион, 3,7-дигидро-1,3-диметил-, соединение с 1,2-этандиамином (2:1).
RTECS: 3,7-дигидро-1,3-диметил-1H-пурин-2,6-дион, соединение с 1,2-этандиамином (2:1).
Форма выпуска: р-р для инъекций, таблетки.

аминофиллин — соединение теофиллина с этилендиамином в соотношении 2:1, что улучшает его растворимость и абсорбцию. Ингибирует фосфодиэстеразу и повышает концентрацию цАМФ в тканях, блокирует аденозиновые (пуриновые) рецепторы. Возбуждает дыхательный и сосудодвигательный центры, повышает частоту и силу сердечных сокращений, оказывает миотропное спазмолитическое, бронхолитическое и вазодилатирующее действие (с преимущественным влиянием на коронарные, мозговые, почечные и периферические артерии); снижает венозное давление. Обладает умеренным диуретическим эффектом, связанным с увеличением почечного кровотока.

БА, хронический обструктивный бронхит, эмфизема легких, бронхоспазм, хроническая недостаточность кровообращения, инсульт.

в/в взрослым вводят 0,12–0,24–0,25 г 1–3 раза в сутки. Детям вводят в/м или в/в — 5 мг/кг массы тела 2–3 раза в сутки. Для в/в введения разбавляют изотоническим р - ром натрия хлорида, полученный р - р вводят медленно (в течение 10–15 мин).
Внутрь назначают взрослым по 0,15 г после еды 1–3 раза в сутки, детям — из расчета 7–10 мг/кг в сутки в 4 приема.

повышенная чувствительность к аминофиллину, недавно перенесенный инфаркт миокарда, период беременности и кормления грудью.

при приеме внутрь возможны тошнота, рвота, редко — ульцерогенное действие; головная боль, головокружение, бессонница, тахикардия, судороги, коллапс.

с осторожностью применяют при нарушении функции печени или почек, гипертиреозе, АГ, при пептической язве желудка и двенадцатиперстной кишки.

аминофиллин нельзя смешивать в одном шприце с р-рами глюкозы. При сочетании с эфедрином и другими симпатомиметиками могут проявляться или усиливаться побочные эффекты. Пропранолол проявляет антагонистическое действие по отношению к аминофиллину. Аминофиллин снижает эффективность непрямых антикоагулянтов. Одновременное применение с эритромицином, линкомицином, клиндамицином, циметидином и аллопуринолом может повышать концентрацию теофиллина в сыворотке крови.