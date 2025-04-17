Винница (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 56 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
178,81
Экономия при брони: -25,47 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
109,04
Экономия при брони: -17,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 56 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
147,57
Экономия при брони: -24,90 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 56 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 56 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
177,53
Экономия при брони: -17,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
178,66
Экономия при брони: -18,26 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 56 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
182,19
Экономия при брони: -20,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
180,57
Экономия при брони: -18,83 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 56 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
177,14
Экономия при брони: -15,40 грн
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн