Одесса (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
179,00
Экономия при брони: -16,34 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,36
Экономия при брони: -7,08 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
178,35
Экономия при брони: -17,67 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
177,15
Экономия при брони: -16,47 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
193,18
Экономия при брони: -8,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
195,23
Экономия при брони: -11,65 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
195,10
Экономия при брони: -7,38 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
192,74
Экономия при брони: -9,91 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
182,62
Экономия при брони: -19,39 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
180,78
Экономия при брони: -18,22 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
183,20
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
178,02
Экономия при брони: -41,44 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
177,90
Экономия при брони: -14,67 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,53
Экономия при брони: -48,95 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
194,73
Экономия при брони: -10,45 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Теопэк таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
179,61
Экономия при брони: -43,03 грн