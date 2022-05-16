Фармакодинамика.

В состав лекарственного средства Дуопрост входят два действующих вещества: латанопрост и тимолола малеат. Оба компонента снижают повышенное внутриглазное давление с помощью различных механизмов действия, аддитивный эффект оказывает более выраженное снижение внутриглазного давления по сравнению с таким при монотерапии каждым из этих компонентов. Латанопрост, аналог простагландина F2α, является селективным агонистом простагландиновых FP-рецепторов, снижающим внутриглазное давление путем усиления оттока водянистой влаги. Основной механизм действия заключается в повышении увеосклерального оттока. Кроме того, сообщалось о несколько усиленном оттоке (снижение сопротивления оттоку в трабекулах) у людей. Латанопрост не оказывает существенного влияния на продуцирование водянистой влаги и на гематоводный барьер или внутриглазную циркуляцию крови. Длительное применение латанопроста у обезьян, которым была проведена экстракапсулярная экстракция хрусталика, не влияла на сосуды сетчатки глаза, согласно данным флуоресцентной ангиографии. Латанопрост не индуцировал утечку флуоресцина в заднем сегменте глаза у пациентов с псевдофакией в течение короткого курса лечения.

Тимолол является блокатором (неселективным) бета-1 и бета-2 адренергических рецепторов, не оказывает значимого прямого симпатомиметического действия, не оказывает прямого депрессивного воздействия на миокард и мембраностабилизирующую активность. Тимолол снижает внутриглазное давление путем уменьшения образования водянистой влаги в цилиарном эпителии. Точный механизм действия не установлен, но возможно угнетение усиленного синтеза аденозинмонофосфата (АМФ), вызванное эндогенной стимуляцией адренергических бета-рецепторов.

Тимолол не оказывает значительного влияния на проницаемость гематоводного барьера в отношении белков плазмы крови. У кроликов тимолол не влиял на местный кровоток после длительного применения.

В ходе исследований подбора дозы Дуопрост обнаруживал значительно большее снижение показателя среднего дневного внутриглазного давления по сравнению с монотерапией латанопростом или тимололом при назначении 1 раз в сутки. В двух хорошо контролируемых двойных слепых шестимесячных клинических исследованиях степень снижения внутриглазного давления при применении лекарственного средства Дуопрост сравнивали со степенью снижения при применении монотерапии латанопростом и тимололом у пациентов с показателем внутриглазного давления минимум 25 мм рт. ст. После начального периода с применением тимолола в течение 2–4 недель (среднее снижение внутриглазного давления составляло 5 мм рт. ст. от показателя, зафиксированного на момент включения в исследование), дополнительное снижение среднего суточного показателя внутриглазного давления на 3,1, 2,0 и 0,6 мм рт. ст. наблюдалось через 6 месяцев лечения препаратом Дуопрост, латанопростом и тимололом (2 раза в сутки) соответственно. Эффект понижения повышенного внутриглазного давления при применении лекарственного средства Дуопрост сохранялся в течение последующих 6-месячных открытых расширенных исследований.

Существующие данные показывают, что применение препарата вечером может быть эффективнее снижения внутриглазного давления, чем при применении утром. Однако при рассмотрении рекомендаций по применению препарата утром или вечером следует учитывать образ жизни пациента и вероятное согласие.

Следует помнить, что при недостаточной эффективности комбинированного препарата может быть эффективным назначение отдельно тимолола 2 раза в сутки и латанопроста 1 раз в сутки, что было подтверждено в ходе исследований.

Начало действия препарата Дуопрост наступает в течение 1 часа, а максимальный эффект длится 6 — 8 часов. Эффект адекватного снижения внутриглазного давления длится до 24 часов при многократном применении.

Фармакокинетика.

Латанопрост

Абсорбция

Латанопрост является пропрепаратом изопропилового эфира, который по существу неактивен, но после гидролиза эфирами в роговице становится биологически активной кислотой латанопроста. Пропрепарат хорошо абсорбируется через роговицу и, как все препараты, поступающие в водянистую влагу, гидролизуется при прохождении через роговицу.

Распределение

Исследования с участием добровольцев показали, что максимальная концентрация водянистой влаги (около 15–30 нг/мл) достигается примерно через 2 ч после местного применения латанопроста в качестве монотерапии. После местного применения у обезьян латанопрост распределяется главным образом в переднем сегменте глаза, конъюнктиве и веках.

Плазменный клиренс кислоты латанопроста составляет 0,4 л/ч/кг; объем распределения незначителен — 0,16 л/кг, что приводит к быстрому периоду полувыведения из плазмы крови (17 мин). После местного применения в офтальмологии системная биодоступность латанопроста составляет 45%. Кислота латанопроста связывается с белками плазмы крови на 87%.

Биотрансформация и выведение

Метаболизм кислоты латанопроста в глазу практически отсутствует. Основной метаболизм происходит в печени. Главные метаболиты (1,2-динор и 1,2,3,4-тетранор) не обладают или обладают лишь слабой биологической активностью (исследование на животных) и экскретируются преимущественно с мочой.

Тимолол

Абсорбция и распределение

Максимальная концентрация тимолола в водянистой влаге достигается через 1 час после местного применения глазных капель. Часть дозы абсорбируется системно; максимальная концентрация в плазме крови составляет 1 нг/мл и достигается через 10–20 минут после местного применения одной капли в каждый глаз 1 раз в сутки (300 мкг/сут).

Биотрансформация

Период полувыведения тимолола из плазмы крови составляет около 6 часов. Тимолол экстенсивно метаболизируется в печени.

Выведение

Метаболиты экскретируются с мочой в виде неизмененного тимолола.

Комбинация фиксированных доз латанопроста и тимолола

Фармакологических взаимодействий между латанопростом и тимололом не наблюдалось, несмотря на повышение концентрации кислоты латанопроста в водянистой влаге почти в 2 раза через 1–4 часа после введения латанопроста/тимолола по сравнению с монотерапией.