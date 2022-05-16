Дуопрост (Duoprost) (397046) - инструкция по применению ATC-классификация
Дуопрост инструкция по применению
Состав
действующие вещества: latanoprost, timolol;
1 мл раствора содержит латанопроста 50 мкг; тимолола малеата эквивалентно тимололу 5 мг;
вспомогательные вещества: натрия дигидрофосфат дигидрат, натрия гидрофосфат додекагидрат, натрия хлорид, бензалкония хлорид, натрия гидроксид, кислота хлористоводородная 1М, вода очищенная.
Лекарственная форма
Капли глазные, раствор.
Основные физико-химические свойства: раствор практически прозрачен и практически свободен от видимых частиц.
Фармакотерапевтическая группа
Противоглаукомные препараты и миотические средства. Бета-блокирующие агенты. Тимолол, комбинации. Код ATС S01Е D51.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
В состав лекарственного средства Дуопрост входят два действующих вещества: латанопрост и тимолола малеат. Оба компонента снижают повышенное внутриглазное давление с помощью различных механизмов действия, аддитивный эффект оказывает более выраженное снижение внутриглазного давления по сравнению с таким при монотерапии каждым из этих компонентов. Латанопрост, аналог простагландина F2α, является селективным агонистом простагландиновых FP-рецепторов, снижающим внутриглазное давление путем усиления оттока водянистой влаги. Основной механизм действия заключается в повышении увеосклерального оттока. Кроме того, сообщалось о несколько усиленном оттоке (снижение сопротивления оттоку в трабекулах) у людей. Латанопрост не оказывает существенного влияния на продуцирование водянистой влаги и на гематоводный барьер или внутриглазную циркуляцию крови. Длительное применение латанопроста у обезьян, которым была проведена экстракапсулярная экстракция хрусталика, не влияла на сосуды сетчатки глаза, согласно данным флуоресцентной ангиографии. Латанопрост не индуцировал утечку флуоресцина в заднем сегменте глаза у пациентов с псевдофакией в течение короткого курса лечения.
Тимолол является блокатором (неселективным) бета-1 и бета-2 адренергических рецепторов, не оказывает значимого прямого симпатомиметического действия, не оказывает прямого депрессивного воздействия на миокард и мембраностабилизирующую активность. Тимолол снижает внутриглазное давление путем уменьшения образования водянистой влаги в цилиарном эпителии. Точный механизм действия не установлен, но возможно угнетение усиленного синтеза аденозинмонофосфата (АМФ), вызванное эндогенной стимуляцией адренергических бета-рецепторов.
Тимолол не оказывает значительного влияния на проницаемость гематоводного барьера в отношении белков плазмы крови. У кроликов тимолол не влиял на местный кровоток после длительного применения.
В ходе исследований подбора дозы Дуопрост обнаруживал значительно большее снижение показателя среднего дневного внутриглазного давления по сравнению с монотерапией латанопростом или тимололом при назначении 1 раз в сутки. В двух хорошо контролируемых двойных слепых шестимесячных клинических исследованиях степень снижения внутриглазного давления при применении лекарственного средства Дуопрост сравнивали со степенью снижения при применении монотерапии латанопростом и тимололом у пациентов с показателем внутриглазного давления минимум 25 мм рт. ст. После начального периода с применением тимолола в течение 2–4 недель (среднее снижение внутриглазного давления составляло 5 мм рт. ст. от показателя, зафиксированного на момент включения в исследование), дополнительное снижение среднего суточного показателя внутриглазного давления на 3,1, 2,0 и 0,6 мм рт. ст. наблюдалось через 6 месяцев лечения препаратом Дуопрост, латанопростом и тимололом (2 раза в сутки) соответственно. Эффект понижения повышенного внутриглазного давления при применении лекарственного средства Дуопрост сохранялся в течение последующих 6-месячных открытых расширенных исследований.
Существующие данные показывают, что применение препарата вечером может быть эффективнее снижения внутриглазного давления, чем при применении утром. Однако при рассмотрении рекомендаций по применению препарата утром или вечером следует учитывать образ жизни пациента и вероятное согласие.
Следует помнить, что при недостаточной эффективности комбинированного препарата может быть эффективным назначение отдельно тимолола 2 раза в сутки и латанопроста 1 раз в сутки, что было подтверждено в ходе исследований.
Начало действия препарата Дуопрост наступает в течение 1 часа, а максимальный эффект длится 6 — 8 часов. Эффект адекватного снижения внутриглазного давления длится до 24 часов при многократном применении.
Фармакокинетика.
Латанопрост
Абсорбция
Латанопрост является пропрепаратом изопропилового эфира, который по существу неактивен, но после гидролиза эфирами в роговице становится биологически активной кислотой латанопроста. Пропрепарат хорошо абсорбируется через роговицу и, как все препараты, поступающие в водянистую влагу, гидролизуется при прохождении через роговицу.
Распределение
Исследования с участием добровольцев показали, что максимальная концентрация водянистой влаги (около 15–30 нг/мл) достигается примерно через 2 ч после местного применения латанопроста в качестве монотерапии. После местного применения у обезьян латанопрост распределяется главным образом в переднем сегменте глаза, конъюнктиве и веках.
Плазменный клиренс кислоты латанопроста составляет 0,4 л/ч/кг; объем распределения незначителен — 0,16 л/кг, что приводит к быстрому периоду полувыведения из плазмы крови (17 мин). После местного применения в офтальмологии системная биодоступность латанопроста составляет 45%. Кислота латанопроста связывается с белками плазмы крови на 87%.
Биотрансформация и выведение
Метаболизм кислоты латанопроста в глазу практически отсутствует. Основной метаболизм происходит в печени. Главные метаболиты (1,2-динор и 1,2,3,4-тетранор) не обладают или обладают лишь слабой биологической активностью (исследование на животных) и экскретируются преимущественно с мочой.
Тимолол
Абсорбция и распределение
Максимальная концентрация тимолола в водянистой влаге достигается через 1 час после местного применения глазных капель. Часть дозы абсорбируется системно; максимальная концентрация в плазме крови составляет 1 нг/мл и достигается через 10–20 минут после местного применения одной капли в каждый глаз 1 раз в сутки (300 мкг/сут).
Биотрансформация
Период полувыведения тимолола из плазмы крови составляет около 6 часов. Тимолол экстенсивно метаболизируется в печени.
Выведение
Метаболиты экскретируются с мочой в виде неизмененного тимолола.
Комбинация фиксированных доз латанопроста и тимолола
Фармакологических взаимодействий между латанопростом и тимололом не наблюдалось, несмотря на повышение концентрации кислоты латанопроста в водянистой влаге почти в 2 раза через 1–4 часа после введения латанопроста/тимолола по сравнению с монотерапией.
Показания
Снижение внутриглазного давления у пациентов с открытоугольной глаукомой и повышенным внутриглазным давлением при недостаточном ответе на лечение блокаторами β-адренорецепторов или аналогами простагландина местного действия.
Противопоказания
- Гиперчувствительность к действующему веществу или к любому другому компоненту лекарственного средства;
- реактивные заболевания дыхательного тракта, включая бронхиальную астму или бронхиальную астму в анамнезе, тяжелые хронические обструктивные заболевания легких;
- синусовая брадикардия; синдром слабости синусового узла; синусно-аурикулярная блокада; атриовентрикулярная блокада II или III степени, не поддающаяся контролю с помощью водителя ритма; сердечная недостаточность; кардиогенный шок.
Особенности применения
Системные эффекты
Как и другие офтальмологические препараты для местного применения, Дуопрост абсорбируется системно. Поскольку в состав лекарственного средства входит бета-адренергическое средство тимолол, могут возникать такие же типы нежелательных реакций легочной, сердечно-сосудистой и других систем, как и при применении блокаторов β-адренорецепторов системного действия. Частота нежелательных системных реакций после местного применения ниже, чем после системного введения препарата. Меры по снижению системной абсорбции приведены в разделе «Способ применения и дозы».
Расстройства деятельности сердца
Следует тщательно оценить необходимость лечения блокаторами β-адренорецепторов пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (например с ишемической болезнью сердца, стенокардией Принцметала и сердечной недостаточностью) и гипотонией и рассмотреть возможность лечения другими препаратами. Необходимо наблюдать за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями по поводу признаков ухудшения течения этих заболеваний и побочных реакций.
Поскольку блокаторы β-адренорецепторов удлиняют время возбуждения, их следует с осторожностью назначать пациентам с блокадой сердца I степени.
Описаны случаи реакций со стороны сердечно-сосудистой системы, которые в отдельных случаях были летальными вследствие сердечной недостаточности после введения тимолола.
Расстройства со стороны сосудистой системы
Следует с осторожностью применять препарат пациентам с тяжелыми расстройствами периферического кровообращения (т.е. пациентам с тяжелыми формами болезни Рейно или с синдромом Рейно).
Расстройства со стороны дыхательной системы
При применении некоторых офтальмологических блокаторов β-адренорецепторов были описаны реакции со стороны дыхательной системы, в том числе с летальным исходом из-за бронхоспазма у пациентов с бронхиальной астмой. Следует с осторожностью применять лекарственное средство для лечения пациентов с хроническими обструктивными заболеваниями легких (ХОБЛ) легкой и умеренной тяжести и назначать препарат только в случаях, когда ожидаемая польза превышает потенциальный риск от применения препарата.
Гипогликемия/сахарный диабет
Блокаторы β-адренорецепторов следует с осторожностью назначать пациентам, у которых возможно развитие спонтанной гипогликемии, или пациентам с сахарным диабетом нестабильного течения, поскольку блокаторы β-адренорецепторов могут маскировать симптомы и признаки гипогликемии.
Блокаторы β-адренорецепторов могут также маскировать признаки гипертиреоза.
Заболевание роговицы
Офтальмологические препараты блокаторов β-адренорецепторов могут вызвать сухость глаз, поэтому пациентам с заболеванием роговицы следует с осторожностью назначать эти препараты.
Другие блокаторы β-адренорецепторов
Воздействие на внутриглазное давление или известные эффекты системной бета-блокады могут усиливаться при одновременном применении тимолола пациентами, уже применяющими системные блокаторы β-адренорецепторов. Такие пациенты нуждаются в тщательном наблюдении. Применение двух блокаторов β-адренорецепторов местного действия не рекомендовано (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Анафилактические реакции
При применении блокаторов β-адренорецепторов пациенты с атопическими заболеваниями или тяжелыми анафилактическими реакциями на различные аллергены в анамнезе могут более интенсивно реагировать на повторный контакт с этими аллергенами и не отвечать на обычные дозы адреналина, применяемые для лечения анафилактических реакций.
Отслойка сосудистой оболочки глаза
Были описаны случаи отслоения сосудистой оболочки глаза во время лечения, направленного на подавление образования внутриглазной жидкости (например с применением тимолола, ацетазоламида) после трабекулоэктомии.
Хирургическое обезболивание
Офтальмологические препараты блокаторов β-адренорецепторов могут блокировать системные воздействия агонистов β-адренорецепторов, например адреналина. Если пациент принимает тимолол, об этом следует уведомить анестезиолога.
Сопутствующая терапия
Тимолол может взаимодействовать с другими препаратами (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Другие аналоги простагландинов
Не рекомендуется применение двух местных блокаторов β-адренорецепторов или двух местных простагландинов (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»)
Воздействие на органы зрения
Латанопрост может постепенно увеличивать количество коричневого пигмента в радужной оболочке и таким образом изменять цвет глаз. Как и при применении латанопроста в форме глазных капель, усиление пигментации наблюдалось у 16–20% всех пациентов, лечившихся препаратом Дуопрост в течение 1 года (на основе снимков). Этот эффект предпочтительно наблюдается у пациентов со смешанным цветом радужки, например зелено-коричневым, желто-коричневым или сине/зелено-коричневым, и возникает из-за повышенного содержания меланина в стромальных меланоцитах радужки глаза. Как правило, пигментация коричневого цвета вокруг зрачка больного глаза распространяется концентрически на периферию, но и вся радужная оболочка или ее часть может быть окрашена интенсивнее в коричневый цвет. У пациентов с глазами однородного синего, зеленого, серого или коричневого цвета такие изменения наблюдались редко во время лечения латанопростом в течение 2 лет в ходе клинических исследований.
Изменение цвета радужки глаза происходит медленно, и ее можно не замечать в течение нескольких месяцев или лет. Это изменение не связано с возникновением каких-либо симптомов или с развитием патологических изменений.
Дальнейшего усиления окраски радужки в коричневый цвет после прекращения лечения не наблюдалось, но изменения цвета, которые возникли, могут носить перманентный характер.
Лечение не влияет на невусы или веснушки радужной оболочки.
Накопление пигмента в трабекулярной сетчатой системе или другом месте передней камеры глаза не наблюдалось, но пациентов следует осматривать регулярно. В зависимости от клинической картины лечение можно прекратить, если наблюдается усиление пигментации радужки.
Перед назначением лечения пациенту следует проинформировать о возможности развития изменений цвета глаз. При лечении одного глаза может возникнуть перманентная гетерохромия.
Изменения со стороны век и ресниц
Сообщалось о потемнении кожи, которое может быть обратимым, в связи с применением латанопроста.
Латанопрост может постепенно менять ресницы и пушковые волосы вокруг лечащегося глаза. Эти изменения включают увеличение длины, толщины, пигментации и количества ресниц или волос, а также рост ресниц в неправильном направлении. Изменения ресниц обратимы после прекращения лечения.
Глаукома
Нет подтвержденного опыта применения латанопроста при воспалительной, неоваскулярной, хронической закрытоугольной или врожденной глаукоме, при открытоугольной глаукоме у пациентов с артифакией и пигментной глаукоме. Латанопрост не влияет или влияет незначительно на зрачок глаза, но нет подтвержденного опыта применения при острой закрытоугольной глаукоме. Поэтому пока не получено больше опыта применения, рекомендовано назначать латанопрост с осторожностью при таких состояниях.
Герпетический кератит
Латанопрост следует с осторожностью применять пациентам с герпетическим кератитом в анамнезе и избегать его применения при активном кератите, вызванном вирусом простого герпеса, и при наличии рецидивирующего герпетического кератита в анамнезе, что связано с применением аналогов простагландинов.
Макулярный отек
Сообщалось о развитии макулярного отека, включая кистозный макулярный отек при применении латанопроста. Такие случаи, главным образом, наблюдались у пациентов с афакией, у пациентов с артифакией и отрывом задней капсулы хрусталика или у пациентов с известными факторами риска развития макулярного отека. Дуопрост следует с осторожностью назначать таким пациентам.
Использование контактных линз
Дуопрост содержит бензалкония хлорид, который часто применяют как консервант в препаратах для применения в офтальмологии. Сообщалось, что бензалкония хлорид является причиной развития точечного кератита и/или токсической язвенной кератопатии, может вызвать раздражение глаз, а также известно, что он изменяет цвет мягких контактных линз. При частом и длительном применении препарата Дуопрост пациентам с сухостью слизистой оболочки глаз или при состояниях, сопровождающихся поражением роговицы, необходим тщательный контроль. Контактные линзы могут абсорбировать бензалкония хлорид, поэтому перед закапыванием лекарственного средства Дуопрост линзы необходимо снять и снова одеть их можно через 15 минут (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Способ применения и дозы
Взрослые, включая пациентов пожилого возраста
Рекомендованная доза — 1 капля в пораженный глаз (глаза) 1 раз в сутки.
Если прием дозы пропущен, лечение следует продолжать следующей запланированной дозой. Доза не должна превышать 1 каплю в пораженный глаз/глаза 1 раз в сутки.
Контактные линзы необходимо снять перед закапыванием глазных капель. Линзы можно одевать только через 15 минут после закапывания капель.
Если пациенту назначено более одного офтальмологического средства для местного применения, препараты следует применять как минимум с 5-минутным промежутком.
Если пациент применяет окклюзию носослезного канала или пациент закрывает веки на 2 минуты, системное поглощение препарата снижается. Это способствует снижению интенсивности системных побочных эффектов и повышению эффективности местного действия препарата.
Дети
Безопасность и эффективность применения лекарственного средства Дуопрост детям (в возрасте мадще 18 лет) не установлена.
Побочные реакции
При применении латанопроста большинство побочных эффектов возникает со стороны органов зрения. Данные расширенной фазы основного исследования применения лекарственного средства Дуопрост свидетельствуют, что у 16–20% пациентов возникло усиление пигментации радужки, что может быть необратимым. В ходе открытого 5-летнего исследования безопасности применения латанопроста у 33% пациентов возникла пигментация радужки (см. раздел «Особенности применения»). Остальные побочные эффекты со стороны органов зрения, как правило, кратковременны и зависят от введенной дозы. При применении тимолола наиболее серьезные побочные эффекты являются системными, включая брадикардию, аритмию, застойную сердечную недостаточность, бронхоспазм и аллергические реакции.
Как и другие офтальмологические препараты местного действия тимолол абсорбируется в системное кровообращение. Это может привести к возникновению системных нежелательных эффектов, аналогичных возникающим при применении блокаторов β-адренорецепторов системного действия. Частота возникновения нежелательных системных реакций после местного применения офтальмологических препаратов ниже, чем при системном введении. Перечисленные нежелательные реакции отвечают характерным для офтальмологических препаратов блокаторов β-адренорецепторов.
Побочные эффекты, связанные с применением лекарственного средства Дуопрост, наблюдавшиеся в ходе клинических исследований, приведены ниже.
Побочные эффекты сгруппированы по частоте возникновения: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100, <1/10), нечасто (≥ 1/1000, < 1/100), редко (≥ 1/10000, < 1/1000) и очень редко (<1/10000).
Со стороны нервной системы: нечасто — головная боль.
Со стороны органов зрения: очень часто — усиление пигментации радужной оболочки; часто — раздражение глаз (включая жжение, воспаление, зуд, ощущение постороннего тела), боль в глазах; нечасто — покраснение глаз, конъюнктивит, нечеткость зрения, усиление слезоотделения, блефарит, нарушение состояния роговицы, конъюнктивальные нарушения.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: нечасто — сыпь на коже, зуд.
Латанопрост
Инфекции и инвазии: герпетический кератит.
Со стороны нервной системы: головокружение.
Со стороны органов зрения: изменения со стороны ресниц и пушковых волос век (увеличение длины, толщины, количества и усиление пигментации); точечный кератит; периорбитальный отек; ирит/увеит; макулярный отек, включая кистозный макулярный отек; сухость слизистой оболочки глаз; кератит, отек роговицы и эрозии; неправильное направление ресниц, что может привести к раздражению глаз, кисты радужной оболочки; светобоязнь; переорбитальные изменения и изменения глазного века как результат углубления глазной борозды; отек век; локализованная кожная реакция на веках; псевдопемфигоид конъюнктивы глаза*; потемнение пальпебральной кожи.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: стенокардия, нестабильная стенокардия; нарушение течения стенокардии; сердцебиение.
Со стороны дыхательной системы, органов средостения и грудной клетки: бронхиальная астма, обострение бронхиальной астмы, одышка.
Со стороны скелетно-мышечной системы, соединительной ткани и костей: боль в суставах, боль в мышцах.
Нарушения общего состояния: боль в грудной клетке.
* Может возникать из-за наличия в составе консерванта бензалкония хлорида.
Тимолол
Со стороны иммунной системы: системные аллергические реакции, включая анафилактическую реакцию, ангионевротический отек, крапивницу, локализованнаяи генерализованная сыпь, зуд.
Расстройства метаболизма и пищеварения: гипогликемия.
Со стороны психики: депрессия, потеря памяти, бессонница, кошмарные сновидения, галлюцинации.
Со стороны нервной системы: обморок, расстройства мозгового кровообращения, ишемия головного мозга, усиление симптоматики и признаков миастении гравис, головокружение, парестезии, головная боль.
Со стороны органов зрения: симптомы и признаки раздражения глаз (жгучие ощущения, покалывание в глазах, зуд, слезотечение, покраснение), блефарит, кератит, затуманивание зрения, а также отслоение сосудистой оболочки глаз после трабекулоэктомии (см. раздел «Особенности применения»), снижение чувствительности роговицы, сухость слизистой оболочки глаз, эрозия роговицы, птоз, изменения рефракции, диплопия.
Со стороны органов слуха: шум в ушах.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: брадикардия, боль в груди, сердцебиение, аритмия, застойная сердечная недостаточность, предсердно-желудочковая блокада, прекращение сердечной деятельности, сердечная недостаточность; отеки.
Со стороны сосудистой системы: артериальная гипотензия, феномен Рейно, ощущение холода в кистях и стопах.
Со стороны респираторной системы, органов средостения и грудной клетки: бронхоспазм (преимущественно у пациентов с бронхоспастической болезнью), одышка, кашель.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: дисгевзия, тошнота, диспепсия, диарея, сухость во рту, боль в животе, рвота.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: алопеция, псориазоподобная сыпь или обострение псориаза, кожная сыпь.
Со стороны скелетно-мышечной системы и соединительных тканей: миалгия.
Со стороны половой системы и молочных желез: нарушения половой функции, снижение либидо.
Нарушения общего состояния: астения/утомляемость.
Сообщалось об единичных случаях кальцификации роговицы при применении глазных капель, содержащих фосфат, у некоторых пациентов со значительным повреждением роговицы.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре 2–8 °С в защищенном от света месте.
Хранить при температуре не выше 25 °С и использовать в течение 4 недель после первого открытия флакона. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 2,5 мл во флаконе-капельнице из полиэтилена. По 1 флакону-капельнице в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
К.Т. Ромфарм Компани С.Р.Л./S.C. Rompharm Company S.R.L.