Одесса (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Одесса
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
360,42
Экономия при брони: -23,11 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
367,49
Экономия при брони: -24,21 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
354,90
Экономия при брони: -13,61 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Одесса, просп. Леси Украинки, 16/1
5.3 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
361,80
Экономия при брони: -22,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
5.3 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
355,00
Экономия при брони: -18,69 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Савельева Артура, 1
7.0 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
354,83
Экономия при брони: -13,64 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Королева Академика, 42/44
9.2 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
371,11
Экономия при брони: -19,87 грн
Аптека низких цен
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
363,30
Экономия при брони: -24,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Чикаленко Евгения, 66
10.8 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека копейка
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 7-В
13.5 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
362,98
Экономия при брони: -24,68 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Беляевка, ул. Головатого Атамана, 140
37.3 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
358,02
Экономия при брони: -16,73 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
109.6 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
312,21
Экономия при брони: -11,22 грн
Фармакопейка
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
109.6 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
324,00
Экономия при брони: -17,73 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
111.5 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
366,98
Экономия при брони: -15,74 грн
Бажаемо здоровья
Арциз, ул. Счастливая, 45-А
111.6 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
114.2 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
114.2 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
384,06
Экономия при брони: -26,85 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
114.2 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
375,24
Экономия при брони: -23,01 грн