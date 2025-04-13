Харьков (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Харьков
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
361,92
Экономия при брони: -17,75 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
357,31
Экономия при брони: -23,08 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
361,48
Экономия при брони: -24,17 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
370,22
Экономия при брони: -25,95 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
324,72
Экономия при брони: -17,16 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
372,29
Экономия при брони: -23,29 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
374,36
Экономия при брони: -26,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
355,43
Экономия при брони: -21,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
5.0 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
348,56
Экономия при брони: -24,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
5.1 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
375,78
Экономия при брони: -19,82 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
6.0 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
344,75
Экономия при брони: -19,63 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
7.2 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
350,18
Экономия при брони: -12,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Китаенко, 10
7.5 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
351,94
Экономия при брони: -15,88 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 214/2
7.6 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
359,39
Экономия при брони: -17,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
8.5 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
368,43
Экономия при брони: -13,76 грн