Винница (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 88
5.7 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Калиновка, ул. Независимости, 51-В
23.9 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Калиновка, ул. Независимости, 18
24.5 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, пер. Тихий, 2
73.8 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
356,84
Экономия при брони: -14,55 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Новая Ушица, ул. Подольская, 8
99.6 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
111.9 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Витрука, 45
112.7 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
379,98
Экономия при брони: -23,77 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Королева, 44-Б
113.9 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
113.9 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Христиновка, ул. Черновола Вячеслава, 9
117.4 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
355,68
Экономия при брони: -23,35 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
136.3 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
136.3 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
361,15
Экономия при брони: -20,96 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 38
152.1 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 15
168.3 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
373,99
Экономия при брони: -24,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 66-А
168.3 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
363,92
Экономия при брони: -24,62 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Глеваха, ул. Ботаническая, 30
172.8 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Мариуполя, 4
189.7 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Самийла Кошки, 10/1
189.9 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
350,51
Экономия при брони: -12,21 грн