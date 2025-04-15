Львов (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
362,01
Экономия при брони: -21,72 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
354,66
Экономия при брони: -18,35 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
360,84
Экономия при брони: -20,55 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека24
Львов, ул. Зубровская, 38
5.8 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека шар@
Львов, ул. Сыховская, 8
6.0 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
342,53
Экономия при брони: -18,16 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
6.1 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
355,13
Экономия при брони: -14,84 грн
В городах рядом
Волыньфарм
Нововолынск, просп. Победы, 1
99.0 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека оптовых цен
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
113.4 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека 9-1-1
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
113.8 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека оптовых цен
Тернополь, ул. Торговица, 7
118.2 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека оптовых цен
Луцк, просп. Соборности, 11-В
140.5 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Волочиск, ул. Независимости, 66-А
161.7 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
351,33
Экономия при брони: -12,03 грн
Аптека копейка
Волочиск, ул. Независимости, 15
161.7 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
367,22
Экономия при брони: -17,97 грн
Аптека оптовых цен
Ровно, ул. Соборная, 192-Д
180.6 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека оптовых цен
Ужгород, ул. Минайская, 18-Г
185.8 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека 9-1-1
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
218.1 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека24
Черновцы, ул. Главная, 200
225.2 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company