Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
354,70
Экономия при брони: -16,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
353,91
Экономия при брони: -12,62 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
354,31
Экономия при брони: -12,14 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
366,94
Экономия при брони: -18,69 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
354,45
Экономия при брони: -14,16 грн
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Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Бажаемо здоровья
Вышгород, ул. Днепровская, 1-Б
115.5 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
347,55
Экономия при брони: -23,18 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
358,82
Экономия при брони: -22,51 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Каштановая, 5-В
121.3 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
351,46
Экономия при брони: -16,14 грн
Аптека шар@
Киев, ул. Героев Днепра, 32
121.7 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
362,61
Экономия при брони: -18,44 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Героев Днепра, 31-А
121.8 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
363,19
Экономия при брони: -21,01 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
358,30
Экономия при брони: -17,01 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Оболонский, 21-Б
122.0 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
365,21
Экономия при брони: -10,96 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
122.5 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
364,56
Экономия при брони: -21,28 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 22
122.6 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
363,48
Экономия при брони: -21,19 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
122.8 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
365,96
Экономия при брони: -23,67 грн