Киев (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
319,92
Экономия при брони: -18,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
324,60
Экономия при брони: -15,56 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
312,54
Экономия при брони: -12,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
358,69
Экономия при брони: -18,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
357,12
Экономия при брони: -16,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
374,04
Экономия при брони: -23,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
365,94
Экономия при брони: -15,80 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
2.5 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
351,70
Экономия при брони: -53,39 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
360,10
Экономия при брони: -12,84 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
440,00
Экономия при брони: -66,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Антоновича, 66
2.7 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
365,34
Экономия при брони: -23,05 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптекарь
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
2.9 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
370,23
Экономия при брони: -20,09 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
3.6 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
3.9 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company