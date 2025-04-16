Николаев (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
375,77
Экономия при брони: -24,53 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
381,37
Экономия при брони: -24,16 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
369,15
Экономия при брони: -16,92 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Николаев, ул. Космонавтов, 60
4.5 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
359,33
Экономия при брони: -18,04 грн
Медпрепараты
Николаев, просп. Центральный, 255
4.6 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
364,51
Экономия при брони: -22,22 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Космонавтов, 55/5
5.8 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
358,81
Экономия при брони: -17,52 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
8.6 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
316,78
Экономия при брони: -15,79 грн
Фармакопейка
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
8.8 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
328,89
Экономия при брони: -22,62 грн
В городах рядом
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Заменгофа Людвика, 1
54.9 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
349,81
Экономия при брони: -12,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 9
56.0 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
360,39
Экономия при брони: -19,10 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 30
56.6 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
359,68
Экономия при брони: -21,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Примаченко Владимира, 3
58.1 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
380,73
Экономия при брони: -25,52 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Кулика Илюши, 139/4
58.6 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
340,44
Экономия при брони: -16,07 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Университетская, 157
59.2 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
310,44
Экономия при брони: -15,02 грн
Аптека твоей родини
Открыто
Закроется через 40 мин
Херсон, ул. Университетская, 161
59.3 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека копейка
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 7-В
98.9 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
353,70
Экономия при брони: -15,40 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
107.8 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
360,02
Экономия при брони: -22,71 грн