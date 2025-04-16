Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
355,00
Экономия при брони: -36,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
365,25
Экономия при брони: -14,01 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
7.5 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 44-А
30.3 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
340,04
Экономия при брони: -20,55 грн
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
106.6 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
106.6 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Бажаемо здоровья
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37-Б
107.8 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 39 мин
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
341,00
Экономия при брони: -34,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
121.6 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
372,16
Экономия при брони: -20,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
121.7 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
352,32
Экономия при брони: -15,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Запорожье, шоссе Хортицкое, 18
122.3 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
366,05
Экономия при брони: -24,76 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 39 мин
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
123.9 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
337,21
Экономия при брони: -12,84 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 39 мин
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
123.9 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
357,13
Экономия при брони: -17,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Запорожье, просп. Юбилейный, 29-А
124.1 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
351,05
Экономия при брони: -21,19 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 39 мин
Запорожье, шоссе Днепровское, 14
124.1 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
370,44
Экономия при брони: -22,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Запорожье, ул. Счастливая, 15
124.2 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
345,79
Экономия при брони: -12,46 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 39 мин
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
124.5 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
370,01
Экономия при брони: -18,77 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 39 мин
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
124.5 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
341,09
Экономия при брони: -16,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
124.5 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
360,67
Экономия при брони: -22,37 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 39 мин
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
124.6 км
Дуопрост капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company