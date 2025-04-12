Таблетки Медиаторн применяют внутрь. При невритах — по 1 таблетке 2–3 раза в сутки. Курс лечения — от 10–15 дней при острых невритах до 20–30 дней при хронических невритах. При необходимости курс лечения следует повторять 2–3 раза с интервалом в 2–4 недели до достижения максимального эффекта. При миелополирадикулоневритах и парезах — по 1 таблетке 2–3 раза в сутки в течение 30–40 дней. Курсы лечения повторять многократно с перерывом 1-2 месяца до достижения терапевтического эффекта. При миастении и миастенических синдромах — по 1–2 таблетки 2–3 раза в сутки. При тяжелых формах дозу можно повысить до 200 мг/сут (по 2 таблетки 5 раз в сутки через 2–3 ч). Лечение курсовое, чередуя с классическими антихолинэстеразными препаратами. При рассеянном склерозе и других формах демиелинизирующих заболеваний нервной системы, бульбарном параличе — по 1 таблетке 3–5 раз в сутки в течение 60 дней 2–3 раза в год. При болезни Альцгеймера и других формах старческого нарушения умственной деятельности начинать с дозы 1–2 таблетки в сутки, распределив на 2 приема, с постепенным повышением дозы на 2 таблетки в неделю до 6–10 таблеток в сутки (2 таблетки 3–5 раз в сутки). Продолжительность лечения — от 4 месяцев до 1 года. Возможна курсовая терапия — по 4–5 месяцев с перерывом в 1–2 месяца. При органических поражениях ЦНС, сопровождающихся двигательными нарушениями — по 1 таблетке 2–3 раза в сутки. Средний курс лечения — 30 дней. При необходимости курс лечения можно повторить. При атонии кишечника — по 1–3 таблетки в сутки, распределив дозу на 3 приема. Курс лечения составляет 1-3 недели. Детям от 12 лет с задержкой умственного развития и заболеваниями периферической нервной системы Медиаторн следует назначать по 1 таблетке (20 мг) 2–3 раза в сутки. Курс лечения составляет 1-2 месяца (в зависимости от клинической картины). Дети. Препарат можно применять детям старше 12 лет.