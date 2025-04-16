Медиаторн таблетки (Mediatorn tablets)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
852,86
Экономия при брони: -27,72 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
870,21
Экономия при брони: -161,75 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
827,30
Экономия при брони: -63,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
849,68
Экономия при брони: -108,08 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
704,49
Экономия при брони: -111,21 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
826,60
Экономия при брони: -62,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 19 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
826,60
Экономия при брони: -62,80 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 19 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
877,31
Экономия при брони: -151,14 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
839,20
Экономия при брони: -90,26 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
835,83
Экономия при брони: -86,89 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
799,30
Экономия при брони: -35,50 грн