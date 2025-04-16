Медиаторн таблетки (Mediatorn tablets)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 187 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 40 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
806,90
Экономия при брони: -70,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 40 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
871,20
Экономия при брони: -144,71 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 40 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 40 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
740,00
Экономия при брони: -38,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 40 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
835,15
Экономия при брони: -101,42 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 40 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 40 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
781,66
Экономия при брони: -70,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 40 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
837,77
Экономия при брони: -104,33 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 40 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 40 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
836,26
Экономия при брони: -102,82 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 40 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается через 40 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
826,60
Экономия при брони: -89,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 40 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
861,47
Экономия при брони: -128,03 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 40 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 40 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 40 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
848,74
Экономия при брони: -108,43 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 40 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
155,58
Экономия при брони: -8,22 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 40 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
838,01
Экономия при брони: -97,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
828,95
Экономия при брони: -88,64 грн