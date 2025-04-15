Медиаторн таблетки (Mediatorn tablets)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 212 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
750,00
Экономия при брони: -62,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
785,00
Экономия при брони: -79,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
740,00
Экономия при брони: -34,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
837,04
Экономия при брони: -48,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
843,32
Экономия при брони: -73,06 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
652,88
Экономия при брони: -45,36 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
740,00
Экономия при брони: -34,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
740,00
Экономия при брони: -32,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
827,30
Экономия при брони: -67,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
822,51
Экономия при брони: -29,38 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
807,50
Экономия при брони: -48,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
847,02
Экономия при брони: -112,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
823,86
Экономия при брони: -74,21 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
843,96
Экономия при брони: -117,06 грн