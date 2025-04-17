Медиаторн таблетки (Mediatorn tablets)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
843,00
Экономия при брони: -107,54 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
826,60
Экономия при брони: -52,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
846,12
Экономия при брони: -96,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
827,30
Экономия при брони: -53,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
496,38
Экономия при брони: -32,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
661,84
Экономия при брони: -42,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
872,11
Экономия при брони: -136,65 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
847,31
Экономия при брони: -98,04 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
826,60
Экономия при брони: -52,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
836,96
Экономия при брони: -84,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
842,27
Экономия при брони: -89,44 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
827,30
Экономия при брони: -53,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
880,28
Экономия при брони: -155,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
833,01
Экономия при брони: -80,33 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
827,30
Экономия при брони: -53,50 грн