пероральный прием таблетированной формы ипидакрина.

Неврит: по 20 мг 2–3 раза в сутки. Курс лечения — от 10–15 дней при остром неврите, до 20–30 дней — при хроническом. При необходимости курс лечения повторяют 2–3 раза с интервалом 2–4 нед до достижения максимального эффекта.

Миелополирадикулоневрит и парезы: по 20 мг 2–3 раза в сутки в течение 30–40 дней. Курс лечения повторяют многократно с перерывом 1–2 мес до достижения терапевтического эффекта.

Миастения и миастенические синдромы: по 20-40 мг 2–3 раза в сутки. При тяжелых формах доза может быть повышена до 200 мг/сут (по 40 мг 5 раз в сутки через 2–3 ч).

Рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз, сирингомиелия и другие заболевания двигательных нейронов (прогрессирующая мышечная слабость, прогрессирующий бульбарный паралич): — по 20 мг 3–5 раз в сутки в течение 60 дней 2–3 раза в год.

Болезнь Альцгеймера и другие формы нарушения умственной деятельности: начинают с дозы 20–40 мг в сутки, разделив дозу на 2 приема, с постепенным повышением дозы на 40 мг в неделю до 120–200 мг в сутки (по 40 мг 3–5 раз в сутки). Длительность курса лечения — от 4 мес до 1 года. Возможна курсовая терапия по 4–5 мес с перерывом в 1–2 мес.

Дети в возрасте старше 12 лет с задержкой умственного развития и заболеваниями периферической нервной системы: Ипидакрин назначают по 20 мг 2–3 раза в сутки. Курс лечения — 1–2 мес (в зависимости от клинической ситуации).

Органические поражения ЦНС, которые сопровождаются двигательными нарушениями: по 20 мг 2–3 раза в сутки. Средний курс лечения — 30 дней. При необходимости курс лечения можно повторить.

Атония кишечника: 20-60 мг, дозу разделить на 3 приема. Курс лечения — 1–3 нед.

Парентеральное введение р-ра ипидакрина для инъекций. Р-р для инъекций вводят п/к или в/м. Дозу и длительность лечения определяют индивидуально в зависимости от тяжести заболевания.

Заболевания периферической нервной системы: моно- и полинейропатии различного генеза: п/к или в/м 5–15 мг 1–2 раза в сутки. Курс лечения — 10–15 дней (в тяжелых случаях — до 30 дней), далее лечение продолжают таблетированной формой препарата.

Миастения и миастенический синдром: п/к или в/м вводят 5–30 мг 1–3 раза в сутки с дальнейшим переходом на таблетированную форму. Общий курс лечения составляет — 1–2 мес. При необходимости курс лечения можно повторить несколько раз с перерывом между курсами 1–2 мес.

Заболевания ЦНС: бульбарный паралич и парез: п/к или в/м 5–15 мг 1–2 раза в сутки, курс лечения — 10–15 дней, при возможности в дальнейшем переходят на таблетированную форму.

Восстановительный период при органических поражениях ЦНС: в/м 10–15 мг 1–2 раза в сутки, курс лечения — до 15 дней, далее по возможности 1–2 раза в сутки.