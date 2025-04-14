Медиаторн таблетки (Mediatorn tablets)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 250 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
859,10
Экономия при брони: -88,48 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
881,10
Экономия при брони: -113,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
880,69
Экономия при брони: -57,59 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
806,90
Экономия при брони: -63,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
826,60
Экономия при брони: -82,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
840,42
Экономия при брони: -88,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
527,18
Экономия при брони: -64,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
826,60
Экономия при брони: -82,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
833,74
Экономия при брони: -81,81 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
870,38
Экономия при брони: -117,95 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
694,91
Экономия при брони: -88,48 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
836,56
Экономия при брони: -77,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
850,24
Экономия при брони: -91,65 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
831,65
Экономия при брони: -59,02 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
845,89
Экономия при брони: -87,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
829,23
Экономия при брони: -71,19 грн