Медиаторн таблетки (Mediatorn tablets)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
826,60
Экономия при брони: -74,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
827,30
Экономия при брони: -75,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
827,30
Экономия при брони: -75,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
879,37
Экономия при брони: -170,62 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
806,90
Экономия при брони: -54,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
871,53
Экономия при брони: -148,15 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
827,30
Экономия при брони: -75,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
856,43
Экономия при брони: -132,33 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
806,90
Экономия при брони: -54,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
859,82
Экономия при брони: -123,48 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
459,46
Экономия при брони: -34,35 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
831,24
Экономия при брони: -97,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
825,40
Экономия при брони: -73,10 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
826,60
Экономия при брони: -74,30 грн