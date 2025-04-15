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Медиаторн таблетки (Mediatorn tablets)

Медиаторн таблетки (Mediatorn tablets)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 190 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
566,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
753,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
662,46
Экономия при брони: -70,73 грн
591,73 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
707,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
806,90
Экономия при брони: -64,90 грн
742,00 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
726,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
661,89 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
620,16 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
310,04
Экономия при брони: -13,24 грн
296,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
595,12
Экономия при брони: -1,52 грн
593,60 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
340,84
Экономия при брони: -31,90 грн
308,93 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
694,38
Экономия при брони: -97,62 грн
596,76 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
283,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
826,60
Экономия при брони: -84,60 грн
742,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
495,96
Экономия при брони: -50,76 грн
445,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
827,30
Экономия при брони: -85,30 грн
742,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
827,30
Экономия при брони: -85,30 грн
742,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
735,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
711,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
743,20
Экономия при брони: -1,20 грн
742,00 грн
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