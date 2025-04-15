Медиаторн таблетки (Mediatorn tablets)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 190 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
662,46
Экономия при брони: -70,73 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
806,90
Экономия при брони: -64,90 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
310,04
Экономия при брони: -13,24 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
595,12
Экономия при брони: -1,52 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
340,84
Экономия при брони: -31,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
694,38
Экономия при брони: -97,62 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
826,60
Экономия при брони: -84,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
495,96
Экономия при брони: -50,76 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
827,30
Экономия при брони: -85,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
827,30
Экономия при брони: -85,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Медиаторн таблетки 20 мг блистер №50
Корпорация Артериум
743,20
Экономия при брони: -1,20 грн