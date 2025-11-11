Амбрия (Ambria) (379572) - инструкция по применению ATC-классификация
Амбрия инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: этилметилгидроксипиридина сукцинат;
1 ампула содержит этилметилгидроксипиридина сукцината 100,0 мг;
вспомогательные вещества: натрия метабисульфит, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: бесцветный или бледно-коричневый раствор.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, влияющие на нервную систему.
Код АТС N07X X.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Лекарственное средство оказывает антигипоксическое, антиоксидантное, мембранопротекторное, ноотропное, анксиолитическое, стресопротекторное и противосудорожное действие.
Препарат повышает резистентность организма к воздействию различных вредных факторов, к кислородозависимым патологическим состояниям [шок, гипоксия и ишемия, травма, нарушение мозгового кровообращения, интоксикация алкоголем и антипсихотическими средствами (нейролептиками)]. Препарат улучшает мозговой метаболизм и кровоснабжение головного мозга, микроциркуляцию и реологические свойства крови, уменьшает агрегацию тромбоцитов. Стабилизирует мембранные структуры клеток крови (эритроцитов и тромбоцитов) при гемолизе. Оказывает гиполипидемическое действие, уменьшает содержание общего холестерина и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Уменьшает ферментативную токсемию и эндогенную интоксикацию при остром панкреатите.
Механизм действия препарата обусловлен его антиоксидантным и мембранопротекторным действием. Он ингибирует перекисное окисление липидов, повышает активность супероксиддисмутазы, повышает соотношение «липид — белок», уменьшает вязкость мембраны, увеличивает ее текучесть. Модулирует активность мембраносвязанных ферментов (кальцийнезависимой фосфодиэстеразы, аденилатциклазы, ацетилхолинэстеразы), рецепторных комплексов (бензодиазепинового, гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), ацетилхолинового), что усиливает их способность связываться с лигандами, способствует сохранению структурно-функциональной организации биомембран, транспорта нейромедиаторов и улучшению синаптической передачи. Препарат повышает содержание в головном мозге дофамина. Вызывает усиление компенсаторной активации аэробного гликолиза и снижение степени угнетения окислительных процессов в цикле Кребса в условиях гипоксии с увеличением содержания аденозинтрифосфата (АТФ) и креатинфосфата, активацию энергосинтезных функций митохондрий, стабилизацию клеточных мембран.
Фармакокинетика.
При внутримышечном введении препарат определяется в плазме крови в течение 4 часов после введения. Время достижения максимальной концентрации составляет 0,45–0,5 часа. Максимальная концентрация при дозах 400–500 мг составляет 3,5–4,0 мкг/мл. Препарат быстро переходит из кровеносного русла в органы и ткани и быстро выводится из организма. Выводится из организма с мочой, в основном в глюкуроноконьюгированной форме и в незначительных количествах — в неизмененном виде.
Показания
- Острые нарушения мозгового кровообращения;
- черепно-мозговая травма, последствия черепно-мозговых травм;
- дисциркуляторная энцефалопатия;
- нейроциркуляторная дистония;
- легкие когнитивные нарушения атеросклеротического генеза;
- тревожные расстройства при невротических и неврозоподобных состояниях;
- острый инфаркт миокарда (с первых суток) — в составе комплексной терапии;
- первичная открытоугольная глаукома различных стадий — в составе комплексной терапии;
- абстинентный синдром при алкоголизме с преобладанием неврозоподобных и вегетативно-сосудистых расстройств — купирование;
- острая интоксикация антипсихотическими средствами;
- острые гнойно-воспалительные процессы в брюшной полости (острый некротический панкреатит, перитонит) — в составе комплексной терапии.
Противопоказания
- Острая печеночная или почечная недостаточность;
- повышенная чувствительность к лекарственному средству;
- возраст;
- беременность;
- период кормления грудью.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Амбрия усиливает действие бензодиазепиновых анксиолитиков, противосудорожных средств (карбамазепин), противопаркинсонических средств (леводопа). Уменьшает токсический эффект этилового спирта.
Особенности применения
Амбрия содержит метабисульфит натрия, редко может вызывать реакции гиперчувствительности и бронхоспазм. С осторожностью следует применять больным с диабетической ретинопатией (курс лечения не должен превышать 7–10 дней), поскольку препарат потенцирует пролиферативные процессы.
После завершения парентерального введения для поддержания достигнутого эффекта рекомендуется продолжить применение препарата внутрь в виде таблеток.
Способ применения и дозы
Внутримышечно или внутривенно (струйно или капельно). При инфузионном способе введения препарат следует разводить в изотоническом растворе натрия хлорида. Струйно препарат вводить медленно в течение 5–7 минут, капельно — со скоростью 40–60 капель в минуту. Максимальная суточная доза не должна превышать 1200 мг.
При острых нарушениях мозгового кровообращения препарат применять в первые 10–14 дней — внутривенно капельно по 200–500 мг 2–4 раза в сутки, затем — внутримышечно по 200–250 мг 2–3 раза в сутки в течение 2 недель.
При дисциркуляторной энцефалопатии в фазе декомпенсации препарат следует применять капельно в дозе 200–500 мг 1–2 раза в сутки в течение 14 дней. Потом — внутримышечно по 100–250 мг в сутки в течение 2 недель.
Для курсовой профилактики дисциркуляторной энцефалопатии препарат вводить внутримышечно по 200–250 мг 2 раза в сутки в течение 10–14 дней.
При легких когнитивных нарушениях у больных пожилого возраста и при тревожных расстройствах препарат применяют внутримышечно в дозе 100–300 мг в сутки в течение 14–30 дней.
При абстинентном алкогольном синдроме препарат вводить в дозе 200–500 мг внутривенно или внутримышечно 2–3 раза в сутки в течение 5–7 дней.
При острой интоксикации антипсихотическими средствами препарат вводить внутривенно в дозе 200–500 мг в сутки в течение 7–14 дней.
При острых гнойно-воспалительных процессах брюшной полости (острый некротический панкреатит, перитонит) препарат назначать в первые сутки как в предоперационном, так и в послеоперационный период. Дозы зависят от формы и тяжести заболевания, распространенности процесса, вариантов клинического течения. Отмена препарата должна осуществляться постепенно, только после устойчивого положительного клинико-лабораторного эффекта.
При остром отечном (интерстициальном) панкреатите препарат назначать по 200–500 мг 3 раза в сутки, внутривенно капельно (в изотоническом растворе натрия хлорида) и внутримышечно.
Легкая степень некротического панкреатита — по 100–200 мг 3 раза в сутки внутривенно капельно (в изотоническом растворе натрия хлорида) и внутримышечно.
Средняя степень тяжести — по 200 мг 3 раза в сутки внутривенно капельно (с физиологическим раствором натрия хлорида).
Тяжелое течение — в пульс-дозировке 800 мг в первые сутки, при двукратном режиме введения; далее — по 200–500 мг 2 раза в сутки с постепенным снижением суточной дозы.
Очень тяжелое течение — в начальной дозе 800 мг в сутки до устойчивого купирования проявлений панкреатогенного шока, после стабилизации состояния — по 300–500 мг 2 раза в сутки внутривенно капельно (в изотоническом растворе натрия хлорида) с постепенным снижением суточной дозы.
Дети
Строго контролируемых клинических исследований безопасности применения препарата у детей не проводилось, поэтому препарат не следует применять этой категории пациентов.
Побочные реакции
Со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение артериального давления, снижение артериального давления.
Со стороны нервной системы: слабость, головокружение, сонливость, нарушение процесса засыпания, чувство тревоги, эмоциональная реактивность, головная боль, нарушение координации.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, сухость слизистой оболочки рта, метеоризм, диспепсические расстройства, диарея.
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, в том числе гиперемия, сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отек, тяжелые реакции гиперчувствительности, бронхоспазм.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: дистальный гипергидроз, изменения в месте введения, периферические отеки.
При внутривенном введении, особенно струйном, возможно возникновение металлического привкуса во рту, ощущение жара во всем теле, неприятного запаха, царапанья в горле и дискомфорта в грудной клетке, одышки, сердцебиения, тахикардии, тремора, гиперемии лица. Как правило, указанные явления связаны с избыточной скоростью введения лекарственного средства и имеют кратковременный характер.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 2 мл в ампуле, по 10 ампул в картонной пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
К.Т. Ромфарм Компани С.Р.Л./S.C. Rompharm Company S.R.L.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
ул. Ероилор № 1А, г. Отопень, 075100, округ Илфов, Румыния/Eroilor str. No 1 A, Otopeni city, 075100, county Ilfov, Romania.