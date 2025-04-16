Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 167 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1412,40
Экономия при брони: -36,70 грн
1375,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1446,72
Экономия при брони: -89,26 грн
1357,46 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1413,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1394,17 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1554,80
Экономия при брони: -74,74 грн
1480,06 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1413,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1447,13
Экономия при брони: -93,39 грн
1353,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1571,22
Экономия при брони: -80,22 грн
1491,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1348,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1409,55
Экономия при брони: -86,32 грн
1323,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1381,20
Экономия при брони: -5,50 грн
1375,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1430,55
Экономия при брони: -77,75 грн
1352,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1311,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1467,33
Экономия при брони: -70,26 грн
1397,07 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1420,90
Экономия при брони: -45,20 грн
1375,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1510,45
Экономия при брони: -105,68 грн
1404,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1467,83
Экономия при брони: -71,05 грн
1396,78 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1389,70
Экономия при брони: -14,00 грн
1375,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1485,52
Экономия при брони: -127,97 грн
1357,55 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1353,50 грн