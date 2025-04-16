Николаев (адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1475,85
Экономия при брони: -47,98 грн
1427,87 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1356,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1377,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1466,17
Экономия при брони: -87,02 грн
1379,15 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1342,20 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1355,33 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1323,20 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1427,26 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1399,10
Экономия при брони: -21,30 грн
1377,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1456,59
Экономия при брони: -83,49 грн
1373,10 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1445,11
Экономия при брони: -110,49 грн
1334,62 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1383,90
Экономия при брони: -6,10 грн
1377,80 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1363,60 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1397,30
Экономия при брони: -19,50 грн
1377,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1453,20
Экономия при брони: -75,40 грн
1377,80 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1467,49
Экономия при брони: -103,96 грн
1363,53 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1394,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1466,23
Экономия при брони: -89,91 грн
1376,32 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1475,38
Экономия при брони: -104,74 грн
1370,64 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1412,70
Экономия при брони: -34,90 грн
1377,80 грн