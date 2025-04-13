Харьков (адрес не указан)
Доступно в 316 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1339,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1454,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1433,97
Экономия при брони: -63,62 грн
1370,35 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1381,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1381,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1481,39
Экономия при брони: -92,11 грн
1389,28 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1386,60
Экономия при брони: -11,10 грн
1375,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1419,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1379,30
Экономия при брони: -3,80 грн
1375,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1385,30 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1343,90 грн
Первая аптека
Открыто
Закроется через 3 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1369,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1410,50
Экономия при брони: -35,00 грн
1375,50 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1370,30 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 3 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1341,30 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1263,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1491,86
Экономия при брони: -87,91 грн
1403,95 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 3 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1331,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1353,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1334,60 грн