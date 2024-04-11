в офтальмологии эмоксипин применяют в виде инъекций (ретро-, парабульбарных и субконъюнктивальных). Инъекции 1% р-ра производят ретробульбарно (0,5 мл), парабульбарно и субконъюнктивально (0,2–0,5 мл) 1 раз в сутки в течение 2–30 дней. Продолжительность лечения зависит от тяжести патологии. При необходимости лечение повторяют 2–3 раза в год.

В неврологии и кардиологии начинают с в/в капельного (20–40 капель в 1 мин) введения 20–30 мл 3% р-ра эмоксипина (600–900 мг) в 200 мл изотонического р-ра натрия хлорида или 5% р-ра глюкозы 1–3 раза в сутки в течение 5–15 дней (в зависимости от течения заболевания) с последующим переходом на в/м введение 2–10 мл 3% р-ра 2–3 раза в сутки в течение 20 дней.

Местно применяют в форме 1% мази.