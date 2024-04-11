ЭМОКСИПИН* (EMOXYPINUM*) Действующее вещество
эмоксипин является антиоксидантом, обладающим антигипоксической, ангиопротекторной, антиагрегантной активностью. Применяют для лечения заболеваний, сопровождающихся усилением ПОЛ и гипоксией (инфаркт миокарда, нарушения мозгового кровообращения, кожные заболевания, глаукома и др.).
в офтальмологической практике — в качестве средства для лечения внутриглазного кровоизлияния, диабетической ретинопатии, центральной хориоретинальной дистрофии, тромбоза центральной вены сетчатки и ее ветвей, посттравматического кровоизлияния, осложненной миопии, для защиты сетчатой оболочки глаза от воздействия светового излучения высокой интенсивности (лазерные и солнечные ожоги, лазеркоагуляция), в послеоперационный период у больных с глаукомой и отслойкой сосудистой оболочки; в неврологии и нейрохирургии — при ишемическом и геморрагическом инсульте, травмах, в послеоперационный период (операции по поводу эпи- и субдуральной гематомы); в кардиологии эмоксипин применяют при остром инфаркте миокарда, для профилактики реперфузионного синдрома, нестабильной стенокардии.
В форме мази назначают больным с острым тромбофлебитом поверхностных вен, острым аноректальным тромбозом, постинъекционным флебитом.
в офтальмологии эмоксипин применяют в виде инъекций (ретро-, парабульбарных и субконъюнктивальных). Инъекции 1% р-ра производят ретробульбарно (0,5 мл), парабульбарно и субконъюнктивально (0,2–0,5 мл) 1 раз в сутки в течение 2–30 дней. Продолжительность лечения зависит от тяжести патологии. При необходимости лечение повторяют 2–3 раза в год.
В неврологии и кардиологии начинают с в/в капельного (20–40 капель в 1 мин) введения 20–30 мл 3% р-ра эмоксипина (600–900 мг) в 200 мл изотонического р-ра натрия хлорида или 5% р-ра глюкозы 1–3 раза в сутки в течение 5–15 дней (в зависимости от течения заболевания) с последующим переходом на в/м введение 2–10 мл 3% р-ра 2–3 раза в сутки в течение 20 дней.
Местно применяют в форме 1% мази.
повышенная чувствительность к эмоксипину.
ретробульбарная, парабульбарная и субконъюнктивальная инъекция иногда вызывает боль, зуд, покраснение, уплотнение параорбитальных тканей, рассасывающееся самостоятельно. При в/в и в/м введении эмоксипина иногда наблюдается возбуждение или сонливость. Возможны умеренное повышение АД, кожная сыпь.
р-ры эмоксипина не следует смешивать в шприце с другими препаратами.