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Активные вещества — “Э”ЭМОКСИПИН* (EMOXYPINUM*)

ЭМОКСИПИН* (EMOXYPINUM*) Действующее вещество

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Найдено: 34 препарата
Армадин раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, в кассете в пачке, в кассете в пачке, № 10; Микрохим
Армадин Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, в кассете в пачке, в кассете в пачке, № 10 Микрохим
В 1130 аптеках
от 924,80 грн
Цены в аптеках
Мексикор® капсулы, 100 мг, блистер, № 20; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® Капсулы, 100 мг, блистер, № 20 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 1032 аптеках
от 242,00 грн
Цены в аптеках
Мексикор® раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 992 аптеках
от 628,00 грн
Цены в аптеках
Амбрия раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Амбрия Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
В 815 аптеках
от 1157,11 грн
Цены в аптеках
Алакор раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; ДОМИФАРМ ООО
Алакор Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 ДОМИФАРМ ООО
В 786 аптеках
от 1452,03 грн
Цены в аптеках
Венокор раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10; Лекхим-Харьков
Венокор Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Лекхим-Харьков
В 723 аптеках
от 654,73 грн
Цены в аптеках
Эмоксипин® раствор для инъекций, 1 %, ампула, 1 мл, в пачке, в пачке, № 10; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Эмоксипин® Раствор для инъекций, 1 %, ампула, 1 мл, в пачке, в пачке, № 10 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 675 аптеках
от 184,25 грн
Цены в аптеках
Армадин Лонг таблетки пролонгированного действия, 300 мг, банка, № 40; Микрохим
Армадин Лонг Таблетки пролонгированного действия, 300 мг, банка, № 40 Микрохим
В 604 аптеках
от 673,20 грн
Цены в аптеках
Элфунат раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; World Medicine
Элфунат Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 World Medicine
В 588 аптеках
от 840,84 грн
Цены в аптеках
Динар раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, в блистере в пачке, в блистере в пачке, № 10; Микрохим
Динар Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, в блистере в пачке, в блистере в пачке, № 10 Микрохим
В 568 аптеках
от 1585,74 грн
Цены в аптеках
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций, 100 мг/2 мл, флакон, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5; Farmlyga
Нейротоп ФЛ Раствор для инъекций, 100 мг/2 мл, флакон, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5 Farmlyga
В 467 аптеках
от 545,29 грн
Цены в аптеках
Динар раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, в блистере в пачке, в блистере в пачке, № 10; Микрохим
Динар Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, в блистере в пачке, в блистере в пачке, № 10 Микрохим
В 452 аптеках
от 535,02 грн
Цены в аптеках
Никомекс раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; ООО "Фармасел"
Никомекс Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 ООО "Фармасел"
В 435 аптеках
от 758,50 грн
Цены в аптеках
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций, 200 мг/4 мл, флакон, 4 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5; Farmlyga
Нейротоп ФЛ Раствор для инъекций, 200 мг/4 мл, флакон, 4 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5 Farmlyga
В 432 аптеках
от 912,56 грн
Цены в аптеках
Венокор раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 5; Лекхим-Харьков
Венокор Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 5 Лекхим-Харьков
В 428 аптеках
от 792,80 грн
Цены в аптеках
Никомекс раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; ООО "Фармасел"
Никомекс Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 ООО "Фармасел"
В 357 аптеках
от 588,80 грн
Цены в аптеках
Армадин Лонг таблетки пролонгированного действия, 500 мг, блистер, № 30; Микрохим
Армадин Лонг Таблетки пролонгированного действия, 500 мг, блистер, № 30 Микрохим
В 233 аптеках
от 998,95 грн
Цены в аптеках
Тиамекс раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; Лекхим-Харьков
Тиамекс Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 Лекхим-Харьков
В 222 аптеках
от 652,40 грн
Цены в аптеках
Армадин Лонг таблетки пролонгированного действия, 500 мг, банка, № 40; Микрохим
Армадин Лонг Таблетки пролонгированного действия, 500 мг, банка, № 40 Микрохим
В 168 аптеках
от 739,90 грн
Цены в аптеках
Нейротропин-Мексибел раствор для инъекций, 5 %, ампула, 2 мл, № 10; Белмедпрепараты
Нейротропин-Мексибел Раствор для инъекций, 5 %, ампула, 2 мл, № 10 Белмедпрепараты
В 111 аптеке
от 742,05 грн
Цены в аптеках
Замексен раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10; Лекхим
Замексен Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Лекхим
В 110 аптеках
от 836,72 грн
Цены в аптеках
Армадин Лонг таблетки пролонгированного действия, 300 мг, блистер, № 30; Микрохим
Армадин Лонг Таблетки пролонгированного действия, 300 мг, блистер, № 30 Микрохим
В 107 аптеках
от 857,18 грн
Цены в аптеках
Лодиксем раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5; Медицинский центр М.Т.К.
Лодиксем Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5 Медицинский центр М.Т.К.
В 94 аптеках
от 567,51 грн
Цены в аптеках
Армадин Лонг таблетки пролонгированного действия, 300 мг, блистер, № 40; Микрохим
Армадин Лонг Таблетки пролонгированного действия, 300 мг, блистер, № 40 Микрохим
В 46 аптеках
от 913,29 грн
Цены в аптеках
Офталек раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, в пачке, в пачке, № 10; Лекхим
Офталек Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, в пачке, в пачке, № 10 Лекхим
В 39 аптеках
от 239,19 грн
Цены в аптеках
Лодиксем раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Медицинский центр М.Т.К.
Лодиксем Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Медицинский центр М.Т.К.
В 24 аптеках
от 714,79 грн
Цены в аптеках
Первагор раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; Лекхим-Харьков
Первагор Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 Лекхим-Харьков
В 24 аптеках
от 755,93 грн
Цены в аптеках
Антитромб мазь, 1 %, туба, 30 г, № 1; Лубныфарм
Антитромб Мазь, 1 %, туба, 30 г, № 1 Лубныфарм
В 20 аптеках
от 71,06 грн
Цены в аптеках
Мекс-Здоровье раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, блистер в картонной коробке, блистер в карт. коробке, № 10; Здоровье
Мекс-Здоровье Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, блистер в картонной коробке, блистер в карт. коробке, № 10 Здоровье
В 11 аптеках
от 493,30 грн
Цены в аптеках
Мекс-Здоровье раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, 2 блистера в картонной коробке (5х2), 2 блист. в карт. коробке (5х2), № 10; Здоровье
Мекс-Здоровье Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, 2 блистера в картонной коробке (5х2), 2 блист. в карт. коробке (5х2), № 10 Здоровье
В 5 аптеках
от 487,91 грн
Цены в аптеках
Армадин Лонг таблетки пролонгированного действия, 500 мг, блистер, № 40; Микрохим
Армадин Лонг Таблетки пролонгированного действия, 500 мг, блистер, № 40 Микрохим
В 3 аптеках
от 1059,82 грн
Цены в аптеках
Офталек раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, в блистере в пачке, в блистере в пачке, № 10; Лекхим
Офталек Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, в блистере в пачке, в блистере в пачке, № 10 Лекхим
В 60 аптеках других городов
от 287,20 грн
Цены в других городах
Армадин таблетки, покрытые оболочкой, 125 мг, банка, № 30; Микрохим
Армадин Таблетки, покрытые оболочкой, 125 мг, банка, № 30 Микрохим
В 3 аптеках других городов
от 173,86 грн
Цены в других городах
Мексиприм® раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; СТАДА-УКРАИНА
Мексиприм® Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 СТАДА-УКРАИНА
Нет в наличии

эмоксипин является антиоксидантом, обладающим антигипоксической, ангиопротекторной, антиагрегантной активностью. Применяют для лечения заболеваний, сопровождающихся усилением ПОЛ и гипоксией (инфаркт миокарда, нарушения мозгового кровообращения, кожные заболевания, глаукома и др.).

в офтальмологической практике — в качестве средства для лечения внутриглазного кровоизлияния, диабетической ретинопатии, центральной хориоретинальной дистрофии, тромбоза центральной вены сетчатки и ее ветвей, посттравматического кровоизлияния, осложненной миопии, для защиты сетчатой оболочки глаза от воздействия светового излучения высокой интенсивности (лазерные и солнечные ожоги, лазеркоагуляция), в послеоперационный период у больных с глаукомой и отслойкой сосудистой оболочки; в неврологии и нейрохирургии — при ишемическом и геморрагическом инсульте, травмах, в послеоперационный период (операции по поводу эпи- и субдуральной гематомы); в кардиологии эмоксипин применяют при остром инфаркте миокарда, для профилактики реперфузионного синдрома, нестабильной стенокардии.
В форме мази назначают больным с острым тромбофлебитом поверхностных вен, острым аноректальным тромбозом, постинъекционным флебитом.

в офтальмологии эмоксипин применяют в виде инъекций (ретро-, парабульбарных и субконъюнктивальных). Инъекции 1% р-ра производят ретробульбарно (0,5 мл), парабульбарно и субконъюнктивально (0,2–0,5 мл) 1 раз в сутки в течение 2–30 дней. Продолжительность лечения зависит от тяжести патологии. При необходимости лечение повторяют 2–3 раза в год.
В неврологии и кардиологии начинают с в/в капельного (20–40 капель в 1 мин) введения 20–30 мл 3% р-ра эмоксипина (600–900 мг) в 200 мл изотонического р-ра натрия хлорида или 5% р-ра глюкозы 1–3 раза в сутки в течение 5–15 дней (в зависимости от течения заболевания) с последующим переходом на в/м введение 2–10 мл 3% р-ра 2–3 раза в сутки в течение 20 дней.
Местно применяют в форме 1% мази.

повышенная чувствительность к эмоксипину.

ретробульбарная, парабульбарная и субконъюнктивальная инъекция иногда вызывает боль, зуд, покраснение, уплотнение параорбитальных тканей, рассасывающееся самостоятельно. При в/в и в/м введении эмоксипина иногда наблюдается возбуждение или сонливость. Возможны умеренное повышение АД, кожная сыпь.

р-ры эмоксипина не следует смешивать в шприце с другими препаратами.