Львов (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1373,71 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1453,00 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1355,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1445,83 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1432,90
Экономия при брони: -77,30 грн
1355,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1386,60
Экономия при брони: -31,00 грн
1355,60 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1453,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1453,00 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1355,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1383,90
Экономия при брони: -28,30 грн
1355,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1355,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1431,00
Экономия при брони: -75,40 грн
1355,60 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1318,90 грн
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1383,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1378,30
Экономия при брони: -22,70 грн
1355,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1401,90
Экономия при брони: -46,30 грн
1355,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1387,80
Экономия при брони: -32,20 грн
1355,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1453,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1394,10
Экономия при брони: -38,50 грн
1355,60 грн