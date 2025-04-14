Днепр (адрес не указан)
Доступно в 233 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1494,08
Экономия при брони: -113,86 грн
1380,22 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
742,26
Экономия при брони: -54,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1016,26
Экономия при брони: -76,63 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
830,22
Экономия при брони: -2,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
693,90
Экономия при брони: -4,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1440,72
Экономия при брони: -80,20 грн
1360,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1459,05
Экономия при брони: -109,01 грн
1350,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1412,70
Экономия при брони: -33,50 грн
1379,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1430,58
Экономия при брони: -59,03 грн
1371,55 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1407,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1436,92 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1511,26
Экономия при брони: -75,93 грн
1435,33 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1443,45
Экономия при брони: -84,20 грн
1359,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1446,99
Экономия при брони: -94,63 грн
1352,36 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1454,06
Экономия при брони: -46,59 грн
1407,47 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1318,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1453,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
885,80
Экономия при брони: -25,88 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1457,69
Экономия при брони: -79,70 грн
1377,99 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1446,45
Экономия при брони: -93,18 грн
1353,27 грн