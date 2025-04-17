Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
574,28
Экономия при брони: -18,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1397,50 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1405,90
Экономия при брони: -42,18 грн
1363,72 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1412,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1404,90
Экономия при брони: -15,20 грн
1389,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1412,70
Экономия при брони: -23,00 грн
1389,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1513,58
Экономия при брони: -110,87 грн
1402,71 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1444,90
Экономия при брони: -55,20 грн
1389,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1331,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1517,95
Экономия при брони: -110,56 грн
1407,39 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1341,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1401,90
Экономия при брони: -12,20 грн
1389,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1422,20
Экономия при брони: -71,48 грн
1350,72 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1396,30
Экономия при брони: -6,60 грн
1389,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1367,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1448,66
Экономия при брони: -72,14 грн
1376,52 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1411,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1479,38
Экономия при брони: -102,45 грн
1376,93 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1445,80
Экономия при брони: -56,10 грн
1389,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1454,93
Экономия при брони: -93,22 грн
1361,71 грн