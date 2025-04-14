Одесса (адрес не указан)
Доступно в 218 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1306,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1410,57 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1401,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1453,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1409,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1383,82
Экономия при брони: -55,31 грн
1328,51 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1392,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1373,40 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1356,60 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1402,50 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1453,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1453,00 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1383,00
Экономия при брони: -9,60 грн
1373,40 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1346,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1436,31
Экономия при брони: -73,16 грн
1363,15 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1453,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1409,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1378,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1404,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1453,00 грн