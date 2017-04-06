Долокс Ретард (Dolox Retard) (371679) - инструкция по применению ATC-классификация
Долокс Ретард инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: diclofenac;
1 таблетка содержит диклофенака натрия 100 мг;
вспомогательные вещества: магния стеарат; целлюлоза микрокристаллическая; гипромелоза; крахмал кукурузный; кремния диоксид коллоидный безводный; тальк; лактозы моногидрат; Табкот ТС белый; краситель Желтый закат FCF (Е 110).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые плёночной оболочкой, пролонгированного действия.
Основные физико-химические свойства: круглые двояковыпуклые таблетки оранжевого цвета, покрытые пленочной оболочкой.
Фармакотерапевтическая группа
Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства. Код АТС М01А В05.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Диклофенак — активный компонент ДОЛОКС РЕТАРД — оказывает жаропонижающее, анальгетическое и противовоспалительное действие. Основным механизмом действия диклофенака является торможение биосинтеза простагландинов путем ингибирования активности фермента простагландинсинтетазы. Блокируя ее синтез, диклофенак значительно уменьшает проявление симптомов воспаления; препятствует влиянию простагландинов на гипоталамическое звено процесса терморегуляции, что приводит к понижению температуры тела; уменьшает боль при первичной дисменорее.
ДОЛОКС РЕТАРД оказывает выраженное анальгетическое действие при умеренно и сильно выраженных болевых ощущениях неревматического происхождения.
Фармакокинетика.
Диклофенак полностью абсорбируется в кишечнике. Анализ выведенного с мочой неизмененного диклофенака и его гидроксилированных метаболитов показал, что количество высвобожденного и абсорбированного диклофенака такое же, как и при приеме эквивалентной дозы диклофенака в форме таблеток с кишечнорастворимым покрытием (без отсроченного высвобождения).
Однако системная биодоступность диклофенака (высвобожденного из ДОЛОКС РЕТАРД) составляет в среднем 82% от соответствующего показателя после приема внутрикишечнорастворимой таблетки диклофенака (без отсроченного высвобождения) в той же дозе. Вследствие медленного высвобождения активного вещества из ДОЛОКС РЕТАРД максимальные концентрации препарата, достигаемые в плазме крови ниже, чем после приема таблеток, покрытых кишечнорастворимым покрытием. Максимальная концентрация 0,5 мкг/мл или 0,4 мкг/мл (1,6 или 1,25 мкмоль/л) достигается в среднем через 4–5 ч после приема таблетки 100 мг.
Прием пищи клинически не влияет на всасывание и системную биодоступность ДОЛОКС РЕТАРД.
Поскольку около половины диклофенака метаболизируется во время первого прохождения через печень (эффект первого прохождения), площадь под кривой «концентрация-время» после приема таблетки с отсроченным высвобождением почти вдвое меньше, чем при парентеральном введении эквивалентной дозы препарата. После повторного приема ДОЛОКС РЕТАРД показатели фармакокинетики не изменяются. При соблюдении рекомендованных интервалов между приемами отдельных доз кумуляция не отмечается. 99,7% диклофенака связывается с белками плазмы крови, главным образом с альбумином (99,4%). Объем распределения составляет 0,12–0,17 л/кг.
Диклофенак проникает в синовиальную жидкость, где его максимальная концентрация отмечается на 2–4 часа позже, чем в плазме крови. Предполагаемый период полувыведения из синовиальной жидкости — 3–6 часов. Через 4–6 часов после достижения максимальных концентраций в плазме крови концентрация активного вещества в синовиальной жидкости выше, чем в плазме крови, и остается более высокой в течение 12 часов.
Биотрансформация диклофенака осуществляется главным образом путем однократного и многократного гидроксилирования и метоксилирования, что приводит к образованию нескольких фенольных метаболитов, большая часть которых конъюгируется с глюкуроновой кислотой. Два из этих фенольных метаболитов фармакологически активны, но в значительно меньшей степени, чем диклофенак.
Общий системный клиренс диклофенака из плазмы крови составляет 263+56 мл/мин (среднее значение + СР).
Около 60% от примененнной дозы препарата выводится с мочой в виде глюкуроновых конъюгатов интактной молекулы активного вещества и в виде метаболитов, большинство из которых также превращается в глюкуроновые конъюгаты. В неизмененном виде экскретируется менее 1% диклофенака. Остаток примененной дозы препарата выводятся в виде метаболитов с желчью, калом.
У больных с выраженным нарушением функции почек (клиренс креатинина менее 10 мл/мин) увеличивается удельный вес выведения метаболитов с желчью, поэтому повышение их концентрации в крови не наблюдается.
У лиц пожилого возраста и пациентов с хроническим гепатитом и хроническим компенсированным циррозом печени существенных изменений фармакокинетики диклофенака не наблюдалось.
Показания
Воспалительные и дегенеративные формы ревматизма (ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, остеоартрит, спондилоартрит, болевой синдром разной локализации, внесуставной ревматизм); посттравматическая и послеоперационная боль, воспалительный процесс и отек; болевые или воспалительные состояния в гинекологии (например, первичная дисменорея или аднексит).
Противопоказания
- Гиперчувствительность к активному веществу или к любому другому компоненту препарата;
- острая язва желудка или кишечника; желудочно-кишечное кровотечение или перфорация, гастроинтенстинальное кровотечение или перфорация в анамнезе после применения нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), острая или рецидивирующая язва желудка или кишечника в анамнезе;
- ДОЛОКС РЕТАРД, как и другие НПВП, противопоказан пациентам, у которых в ответ на применение ацетилсалициловой кислоты или других НПВП возникают приступы бронхиальной астмы, крапивница или острый ринит;
- воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона или язвенный колит);
- тяжелая печеночная недостаточность (класс С по Чайлду-Пью, цирроз или асцит);
- тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина <30 мл/мин);
- застойная сердечная недостаточность (NYHA II-IV);
- лечение периоперационной боли при аорто-коронарном шунтировании (или использование аппарата искусственного кровообращения);
- ишемическая болезнь сердца у пациентов, имеющих стенокардию, перенесших инфаркт миокарда;
- цереброваскулярные заболевания у пациентов, перенесших инсульт или имеющих эпизоды транзиторных ишемических атак;
- заболевания периферических артерий.
Особенности применения
Общие
Следует избегать применения ДОЛОКС РЕТАРД с системными НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, из-за отсутствия какого-либо синергического эффекта и возможности развития аддитивных побочных эффектов.
Следует с осторожностью назначать лечение пациентам в возрасте старше 65 лет в соответствии с рекомендациями для данной группы пациентов. В частности, рекомендуется применение минимальной эффективной дозы у ослабленных пациентов пожилого возраста или пациентов с низкой массой тела.
Как и при применении других нестероидных противовоспалительных препаратов, включая диклофенак, редко могут развиваться аллергические реакции, включая анафилактические/анафилактоидные реакции, даже без предварительного применения препарата.
Реакции гиперчувствительности могут также прогрессировать до синдрома Коуниса, серьезной аллергической реакции, которая может вызвать инфаркт миокарда. Симптомы таких реакций могут включать боль в груди, возникающую в сочетании с аллергической реакцией на диклофенак.
Как и другие НПВП, диклофенак благодаря своим фармакодинамическим свойствам может маскировать признаки и симптомы инфекции.
ДОЛОКС РЕТАРД содержит лактозу. Пациентам с редкой наследственной непереносимостью галактозы, тяжелым дефицитом лактазы или мальабсорбцией глюкозы-галактозы нельзя применять это лекарственное средство.
Воздействие на желудочно-кишечный тракт
Желудочно-кишечное кровотечение (гематемезис, мелена), язва или перфорация, которые могут быть летальными, отмечались при применении нестероидных противовоспалительных препаратов, включая диклофенак, и могут возникать в любой период времени в течение лечения, с или без симптомов-предвестников или серьезных желудочно-кишечных заболеваний в анамнезе У пациентов пожилого возраста такие осложнения имеют, как правило, более серьезные последствия. В случае возникновения желудочно-кишечного кровотечения или язвы у пациентов, получающих лечение диклофенаком, данное лекарственное средство следует отменить.
Как и при применении всех НПВП, включая диклофенак, тщательное медицинское наблюдение и особая осторожность нужны при назначении диклофенака пациентам с симптомами, указывающими на нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта или с подозреваемой язвой, кровотечением или перфорацией желудка или кишечника в анамнезе. Риск возникновения кровотечения, язвы или перфорации в ЖКТ увеличивается с повышением доз НПВП, включая диклофенак, а также у пациентов с язвой в анамнезе, в частности осложненной кровотечением или перфорацией.
У пациентов пожилого возраста наблюдается повышенная частота побочных реакций при приеме НПВП, особенно желудочно-кишечное кровотечение и перфорация, которые могут быть летальными.
Для снижения риска желудочно-кишечной токсичности у пациентов с язвой в анамнезе, особенно с кровотечением или перфорацией, и пациентам пожилого возраста лечение следует начинать с самой низкой эффективной дозы и соблюдать ее.
Следует рассмотреть вопрос о комбинированной терапии с применением защитных средств (например, мизопростола или ингибиторов протонной помпы) для пациентов, требующих сопутствующего применения лекарственных средств, содержащих низкие дозы ацетилсалициловой кислоты (АСК)/аспирина или других лекарственных средств, которые могут повышать риск для желудочно-кишечного тракта.
Пациенты с желудочно-кишечной токсичностью в анамнезе, особенно пожилого возраста, нуждаются в наблюдении относительно необычных абдоминальных симптомов (особенно желудочно-кишечного кровотечения).
Следует соблюдать осторожность пациентам, получающим сопутствующее лечение препаратами, которые могут повышать риск появления язвы или кровотечения, таких как системные кортикостероиды, антикоагулянты, такие как варфарин, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) или антиагрегантные препараты, такие как ацетилсалициловая кислота.
В тщательном медицинском контроле и осторожности нуждаются пациенты с язвенным колитом или с болезнью Крона, поскольку такие состояния могут обостриться.
НПВП, включая диклофенак, могут быть связаны с повышенным риском возникновения несостоятельности желудочно-кишечного анастомоза. Рекомендуется пристальное наблюдение и осторожность при применении диклофенака после желудочно-кишечной операции.
Гепатобилиарное влияние
Тщательный медицинский контроль требуется в случае, если препарат ДОЛОКС РЕТАРД назначают пациентам с нарушением функции печени, поскольку их состояние может обостриться.
Как и при применении всех НПВП, включая диклофенак, уровень одного или более печеночных ферментов может повышаться. Во время длительного лечения диклофенаком регулярный контроль функции печени показан в качестве меры предосторожности.
Если изменение показателей функции печени сохраняется или ухудшается, появляются клинические признаки или симптомы заболевания печени или другие проявления (эозинофилия, сыпь), применение ДОЛОКС РЕТАРД следует прекратить.
При приеме диклофенака может развиться гепатит без продромальных симптомов.
Следует с осторожностью применять диклофенак пациентам с печеночной порфирией, поскольку он может вызвать обострение.
Воздействие на почки
Поскольку при применении НПВП, включая диклофенак, наблюдалась задержка жидкости и отеки, особую осторожность следует соблюдать пациентам с нарушением функции сердца или почек, артериальной гипертензией в анамнезе, пациентам пожилого возраста, пациентам, получающим сопутствующее лечение диуретиками или препаратами, которые могут существенно влиять на почечную функцию, а также пациентам с существенным снижением объема внеклеточной жидкости по какой-либо причине, например до или после обширного хирургического вмешательства. В таких случаях при применении диклофенака рекомендуется в качестве меры предосторожности проводить мониторинг почечной функции. После прекращения терапии состояние пациентов, как правило, нормализуется до того состояния, которое предшествовало лечению.
Воздействие на кожу
Сообщалось о серьезных реакциях со стороны кожи, некоторые из них были летальны, в том числе эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, которые наблюдались очень редко во время применения НПВП, включая ДОЛОКС РЕТАРД. Наиболее высокий риск развития этих реакций существует в начале терапии, а развитие этих реакций отмечается в большинстве случаев в первый месяц лечения. Следует прекратить прием ДОЛОКС РЕТАРД при первых проявлениях кожной сыпи, язвах слизистой или при любых других проявлениях гиперчувствительности.
Системная красная волчанка и смешанные заболевания соединительной ткани
У пациентов с системной красной волчанкой (СКВ) и смешанными заболеваниями соединительной ткани может наблюдаться повышенный риск развития асептического менингита.
Кардиоваскулярные и цереброваскулярные проявления
Назначать диклофенак пациентам со значительными факторами риска кардиоваскулярных явлений (например, гипертония, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение) можно только после тщательной клинической оценки. Поскольку кардиоваскулярные риски диклофенака могут возрастать с увеличением дозы и продолжительности лечения, его необходимо применять в течение более короткого периода и в самой низкой эффективной дозе. Следует периодически пересматривать потребности пациента в применении диклофенака для облегчения симптомов и ответа на терапию.
Соответствующее медицинское наблюдение и консультирование необходимо пациентам с гипертензией и/или застойной сердечной недостаточностью легкой или умеренной степени в анамнезе, поскольку во время применения НПВП, включая диклофенак, наблюдалась задержка жидкости и отеки.
Результаты клинического исследования и эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что применение диклофенака, особенно в высоких дозах (150 мг/сут) и при длительном лечении, может быть связано с небольшим повышением риска тромбоза артерий (например, инфарктом миокарда или инсультом).
Пациентам с кардиоваскулярными заболеваниями (застойной сердечной недостаточностью, диагностированной ишемической болезнью сердца, заболеванием периферических артерий) или неконтролируемой гипертензией лечения ДОЛОКС РЕТАРД не рекомендуется. В случае необходимости пациентам с кардиоваскулярными заболеваниями, неконтролируемой гипертензией или значительными факторами риска кардиоваскулярных заболеваний (например гипертензией, гиперлипидемией, сахарным диабетом и курением) применять ДОЛОКС РЕТАРД только после тщательной оценки и только в суточных дозах ≤ 100 мг, если лечение продолжается дольше 4 недель.
Пациенты, нуждающиеся в симптоматическом лечении, должны быть периодически обследованы, особенно при лечении более 4 недель.
Пациенты должны быть проинформированы о сигналах и симптомах серьезных артериотромботических явлений (например, боль в грудной клетке, учащенное дыхание, слабость, спутанность речи), которые могут появиться без предупреждения.
Гематологические проявления
При длительном лечении диклофенаком, как и при применении других НПВП, рекомендованы контрольные анализы крови с определением количества форменных элементов.
ДОЛОКС РЕТАРД может обратимо угнетать агрегацию тромбоцитов. Пациенты с нарушениями гемостаза, геморрагическим диатезом или гематологическими отклонениями нуждаются в тщательном наблюдении.
При длительном лечении диклофенаком, как и при применении других НПВП, рекомендованы контрольные анализы крови с определением количества форменных элементов.
Респираторные эффекты (при наличии бронхиальной астмы)
У пациентов с бронхиальной астмой, сезонным аллергическим ринитом, отеком назальной слизистой оболочки (т.е. назальными полипами), хроническими обструктивными заболеваниями легких или хроническими инфекциями респираторного тракта (особенно при наличии связи с симптомами, подобными аллергическому риниту), реакции на НПВП подобные обострению астмы (так называемая аспириновая астма с непереносимостью аналгетиков), отек Квинке и крапивница встречаются чаще, чем у других пациентов. В связи с этим таким пациентам рекомендованы специальные меры предосторожности (готовность к оказанию неотложной помощи). Это также касается пациентов, которые имеют аллергические реакции на другие вещества, например сыпь, зуд или крапивница.
Способ применения и дозы
Дозу следует подбирать индивидуально, начиная с минимальной эффективной дозы и принимать в течение кратчайшего срока.
Рекомендуемая начальная доза для взрослых составляет 100 мг/сут (1 таблетка ДОЛОКС РЕТАРД).
Взрослые: 1 таблетка (100 мг) ДОЛОКС РЕТАРД в сутки.
Если симптомы заболевания наиболее выражены в течение ночи или утром, следует принимать ДОЛОКС РЕТАРД вечером. Таблетки следует принимать целиком, не разжевывая, с достаточным количеством жидкости, лучше во время приема пищи.
Чтобы минимизировать нежелательные эффекты, препарат следует применять в наименьших эффективных дозах в течение кратчайшего периода времени, учитывая задачу лечения у каждого отдельного пациента.
Пациенты пожилого возраста: не отмечалось клинически значимых изменений в фармакокинетике при применении ДОЛОКС РЕТАРД пациентам пожилого возраста. Пациентам пожилого возраста НПВП следует применять с особой осторожностью, поскольку эти пациенты более подвержены побочным реакциям. Рекомендуется применение минимальной эффективной дозы пациентам пожилого возраста или пациентам с низкой массой тела, а также пациентам, нуждающимся в постоянном наблюдении для выявления возможного желудочно-кишечного кровотечения при применении НПВП.
Пациенты с нарушением функции почек: специфических исследований у пациентов с нарушением функции почек не проводилось, рекомендаций по коррекции дозы нет. Необходимо с осторожностью назначать ДОЛОКС РЕТАРД пациентам со средней или тяжелой степенью нарушения функции почек.
Пациенты с нарушением функции печени: специфических исследований пациентов с нарушением функции печени не проводили, рекомендаций по коррекции дозы нет. Необходимо с осторожностью назначать ДОЛОКС РЕТАРД пациентам со средней или тяжелой степенью нарушения функции печени.
Дети
ДОЛОКС РЕТАРД не применять для лечения детей из-за высокого содержания активного вещества в таблетке.
Побочные реакции
Со стороны крови и лимфатической системы: тромбоцитопения, лейкопения, гемолитическая анемия, апластическая анемия, агранулоцитоз.
Со стороны иммунной системы: гиперчувствительность, анафилактические и анафилактоидные реакции (включая бронхоспазм, гипотензию и шок), ангионевротический отек (включая отек лица).
Психические нарушения: дезориентация, депрессия, бессонница, ночные кошмары, раздражительность, психотические расстройства.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, повышенная утомляемость, сонливость, нарушение чувствительности, включая парестезии, расстройства памяти, судороги, тревожность, тремор, психические нарушения, асептический менингит, нарушение вкуса, нарушение мозгового кровообращения, спутанность сознания, галлюцинации.
Со стороны органов зрения: зрительные нарушения, нечеткость зрения, диплопия, неврит зрительного нерва.
Со стороны органов слуха и лабиринта: вертиго, звон в ушах, ухудшение слуха.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: сердцебиение, боль в груди, сердечная недостаточность, аритмия, тахикардия, инфаркт миокарда, артериальная гипертензия, артериальная гипотензия, васкулит, синдром Коуниса.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: астма (включая диспноэ), пневмонит.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, диарея, диспепсия, боль в животе, метеоризм, анорексия, гастрит, желудочно-кишечное кровотечение (кровавая рвота, мелена, диарея с примесями крови), язвы желудка и кишечника, сопровождающиеся или не сопровождающиеся кровотечением или перфорацией, колит (включая геморрагический колит и обострение язвенного колита или болезнь Крона), запор, стоматит (включая язвенный стоматит), глоссит, нарушение функции пищевода, возникновение диафрагмоподобных стриктур в кишечнике, панкреатит.
Со стороны гепатобилиарной системы: повышение уровня трансаминаз, гепатит, желтуха, нарушение функций печени, молниеносный гепатит, некроз печени, печеночная недостаточность.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь, крапивница, буллезная сыпь, экзема, эритема, мультиформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла (токсический эпидермальный некролиз), эксфолиативный дерматит, выпадение волос, реакции фоточувствительности в т. ч. аллергическая, зуд.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: острая почечная недостаточность, гематурия, протеинурия, тубулоинтерстициальный нефрит, нефротический синдром, папиллярный некроз почки, медуллярный некроз почки, задержка жидкости в организме.
Общие нарушения: отеки, общее недомогание.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: импотенция.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере, по 1, по 2 или по 10 блистеров в коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Юник Фармасьютикал Лабораториз (отделение фирмы "Дж. Б. Кемикалз энд Фармасьютикалз Лтд.").
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Участок №215–219, Джи. Ай. Ди. Си. Индастриал Эриа, Паноли — 394 116, округ Бхарух, Индия.