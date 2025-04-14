Долокс Ретард (Dolox Retard)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 146 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
178,21
Экономия при брони: -8,50 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
197,43
Экономия при брони: -7,30 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
192,19
Экономия при брони: -17,03 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
181,73
Экономия при брони: -6,57 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
187,76
Экономия при брони: -8,65 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
198,10
Экономия при брони: -7,49 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
195,10
Экономия при брони: -10,03 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
181,82
Экономия при брони: -40,68 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
3.3 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
177,24
Экономия при брони: -15,96 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
191,71
Экономия при брони: -43,58 грн