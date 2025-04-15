Долокс Ретард (Dolox Retard)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
204,28
Экономия при брони: -8,16 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
194,78
Экономия при брони: -19,77 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
201,89
Экономия при брони: -11,28 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
177,70
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
200,66
Экономия при брони: -24,77 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
198,61
Экономия при брони: -22,49 грн
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
192,60
Экономия при брони: -15,90 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
181,50
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
208,93
Экономия при брони: -12,81 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
205,79
Экономия при брони: -9,67 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
198,25
Экономия при брони: -7,64 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
190,26
Экономия при брони: -13,94 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
199,44
Экономия при брони: -8,83 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
202,83
Экономия при брони: -26,73 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
201,23
Экономия при брони: -8,78 грн
Пульс
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
3.3 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 113
3.3 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
88,85
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Малоголосковская, 40-А
3.4 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
196,64
Экономия при брони: -21,59 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
196,42
Экономия при брони: -20,54 грн