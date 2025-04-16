Долокс Ретард (Dolox Retard)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
194,30
Экономия при брони: -25,94 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
195,34
Экономия при брони: -9,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
194,36
Экономия при брони: -26,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
195,63
Экономия при брони: -9,99 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
178,82
Экономия при брони: -10,06 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
192,13
Экономия при брони: -23,37 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
191,62
Экономия при брони: -17,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
191,86
Экономия при брони: -18,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
192,57
Экономия при брони: -18,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
193,97
Экономия при брони: -25,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
191,25
Экономия при брони: -22,62 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
198,59
Экономия при брони: -12,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
191,80
Экономия при брони: -51,38 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
193,41
Экономия при брони: -7,24 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
194,14
Экономия при брони: -40,17 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
195,21
Экономия при брони: -41,24 грн