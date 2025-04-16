Киев
Долокс Ретард (Dolox Retard)

Долокс Ретард (Dolox Retard)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 90 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
194,30
Экономия при брони: -25,94 грн
168,36 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
195,34
Экономия при брони: -9,39 грн
185,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
194,36
Экономия при брони: -26,19 грн
168,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
195,63
Экономия при брони: -9,99 грн
185,64 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
178,82
Экономия при брони: -10,06 грн
168,76 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
192,13
Экономия при брони: -23,37 грн
168,76 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
165,72 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
169,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
191,62
Экономия при брони: -17,80 грн
173,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
191,86
Экономия при брони: -18,04 грн
173,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
192,57
Экономия при брони: -18,83 грн
173,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
193,97
Экономия при брони: -25,18 грн
168,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
191,25
Экономия при брони: -22,62 грн
168,63 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
198,59
Экономия при брони: -12,73 грн
185,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
191,80
Экономия при брони: -51,38 грн
140,42 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
142,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
193,41
Экономия при брони: -7,24 грн
186,17 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
194,14
Экономия при брони: -40,17 грн
153,97 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
155,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
195,21
Экономия при брони: -41,24 грн
153,97 грн
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