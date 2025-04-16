Долокс Ретард (Dolox Retard)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 56 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
192,25
Экономия при брони: -29,02 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
198,06
Экономия при брони: -10,29 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
198,30
Экономия при брони: -10,43 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
198,54
Экономия при брони: -29,71 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
182,09
Экономия при брони: -10,86 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
196,34
Экономия при брони: -12,07 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
193,12
Экономия при брони: -8,85 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
198,52
Экономия при брони: -10,65 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
192,96
Экономия при брони: -21,15 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
98,08
Экономия при брони: -5,75 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
192,86
Экономия при брони: -5,82 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
199,10
Экономия при брони: -12,06 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
193,72
Экономия при брони: -8,55 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
190,43
Экономия при брони: -6,03 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
192,72
Экономия при брони: -8,32 грн