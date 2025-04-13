Долокс Ретард (Dolox Retard)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 323 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
191,64
Экономия при брони: -18,87 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
201,32
Экономия при брони: -10,71 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
190,07
Экономия при брони: -26,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
199,24
Экономия при брони: -8,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
199,21
Экономия при брони: -8,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
202,96
Экономия при брони: -6,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
199,94
Экономия при брони: -9,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
192,13
Экономия при брони: -13,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
197,54
Экономия при брони: -7,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
197,90
Экономия при брони: -7,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
192,10
Экономия при брони: -7,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
195,35
Экономия при брони: -32,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
192,60
Экономия при брони: -7,80 грн