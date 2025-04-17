Долокс Ретард (Dolox Retard)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
198,20
Экономия при брони: -17,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
192,60
Экономия при брони: -11,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
196,13
Экономия при брони: -25,31 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
194,38
Экономия при брони: -12,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
191,01
Экономия при брони: -20,19 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
194,10
Экономия при брони: -13,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
191,76
Экономия при брони: -10,41 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
195,83
Экономия при брони: -14,52 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
191,69
Экономия при брони: -6,05 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
97,05
Экономия при брони: -6,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
189,85
Экономия при брони: -13,54 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
188,76
Экономия при брони: -5,69 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
190,73
Экономия при брони: -8,14 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories