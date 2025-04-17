Долокс Ретард (Dolox Retard)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
192,68
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
194,10
Экономия при брони: -7,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
195,83
Экономия при брони: -12,75 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
194,51
Экономия при брони: -11,43 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
196,11
Экономия при брони: -13,03 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
191,30
Экономия при брони: -8,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
194,64
Экономия при брони: -8,61 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
196,33
Экономия при брони: -20,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
190,40
Экономия при брони: -14,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
192,60
Экономия при брони: -6,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
96,05
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
190,88
Экономия при брони: -14,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
192,60
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
194,49
Экономия при брони: -8,75 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
194,49
Экономия при брони: -22,59 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
192,60
Экономия при брони: -6,10 грн