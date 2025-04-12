Применение препарата может вызвать мидриаз. Следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу, если улучшение не наблюдается в течение 72 часов или раздражение или гиперемия продолжаются или ухудшаются, или появляются боли в глазу или нарушение зрения.

Оптин, глазные капли применяют только в случае незначительного раздражения глаз. Пациент должен знать:

если в течение 48 часов состояние не улучшается или раздражение или покраснение продолжаются или возрастают, следует прекратить применение препарата;

если раздражение или покраснение связано с серьезными заболеваниями органа зрения (вроде инфекции, постороннего тела или химической травмы роговицы), рекомендуется обратиться к врачу;

если появляются интенсивная боль в глазах, головная боль, быстрая потеря зрения, внезапное появление перед глазами «плавающих пятен», покраснение глаз, боль во время действия света или в глазах начинает «двоиться», следует немедленно обратиться к врачу.

В результате длительного и ненадлежащего применения больше рекомендованных доз (или передозировки) может возникнуть реактивная гиперемия (покраснение) конъюнктивы и слизистой оболочки носа (rhinitis medicamentosa). Не следует применять глазные капли Оптин пациентам с эпидермально-эпителиальной дистрофией роговицы.

Пациентам с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, феохромоцитома и нарушения обмена веществ (гипертиреоз, сахарный диабет, порфирия), а также больным, получающим ингибиторы моноаминоксидазы (ингибиторы МАО), средства, которые могут повысить артериальное давление, следует применять глазные капли препарата Оптин, когда возможная польза преобладает над потенциальным риском. Необходимо избегать длительного применения и передозировки, особенно в отношении детей. Применение капель детям в возрасте 2 — 6 лет проводить с осторожностью.

Пациентам, у которых была контактная повышенная чувствительность к серебру, не следует применять этот препарат, поскольку дозируемые капли могут содержать следы серебра. Во избежание загрязнения не прикасайтесь к верхней части упаковки к любым поверхностям. Не применять препарат, если раствор изменил цвет или стал мутным.

Контактные линзы необходимо снять перед применением препарата Оптин. Линзы можно снова надеть через 15 минут после применения лекарственного средства.