Оптин (Optin)
Оптин инструкция по применению
Состав
действующее вещество: тетризолина гидрохлорид;
1 мл раствора содержит 0,5 мг тетризолина гидрохлорида;
вспомогательные вещества: бура, натрия хлорид, кислота борная, вода очищенная.
Лекарственная форма
Капли глазные, раствор.
Основные физико-химические свойства: бесцветный прозрачный раствор.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые в офтальмологии. Противоотечные и антиаллергические средства. Симпатомиметики, применяемые как противоотечные средства. Код ATС S01G A02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Тетризолин — симпатомиметическое средство, принадлежащее к группе имидазолиновых деконгестантов. Он непосредственно стимулирует альфа-адренорецепторы симпатической нервной системы с незначительным влиянием или без влияния на бета-адренорецепторы. При местном применении на слизистую оболочку конъюнктивы препарат оказывает временный сосудосуживающий эффект на мелкие кровеносные сосуды, тем самым уменьшая вазодилатацию и отек конъюнктивы.
Фармакокинетика.
Средний период полувыведения тетризолина из плазмы крови составил около 6 часов. Системная абсорбция у пациентов варьировала, максимальная концентрация в плазме крови была в пределах 0,068 — 0,380 нг/мл. Через 24 ч у всех пациентов обнаруживали тетризолин в моче.
Показания
Симптоматическое временное уменьшение выраженности вторичной гиперемии глаз вследствие умеренного раздражающего воздействия и аллергического конъюнктивита.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к составляющим препарата, закрытоугольная глаукома.
Особенности применения
Применение препарата может вызвать мидриаз. Следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу, если улучшение не наблюдается в течение 72 часов или раздражение или гиперемия продолжаются или ухудшаются, или появляются боли в глазу или нарушение зрения.
Оптин, глазные капли применяют только в случае незначительного раздражения глаз. Пациент должен знать:
- если в течение 48 часов состояние не улучшается или раздражение или покраснение продолжаются или возрастают, следует прекратить применение препарата;
- если раздражение или покраснение связано с серьезными заболеваниями органа зрения (вроде инфекции, постороннего тела или химической травмы роговицы), рекомендуется обратиться к врачу;
- если появляются интенсивная боль в глазах, головная боль, быстрая потеря зрения, внезапное появление перед глазами «плавающих пятен», покраснение глаз, боль во время действия света или в глазах начинает «двоиться», следует немедленно обратиться к врачу.
В результате длительного и ненадлежащего применения больше рекомендованных доз (или передозировки) может возникнуть реактивная гиперемия (покраснение) конъюнктивы и слизистой оболочки носа (rhinitis medicamentosa). Не следует применять глазные капли Оптин пациентам с эпидермально-эпителиальной дистрофией роговицы.
Пациентам с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, феохромоцитома и нарушения обмена веществ (гипертиреоз, сахарный диабет, порфирия), а также больным, получающим ингибиторы моноаминоксидазы (ингибиторы МАО), средства, которые могут повысить артериальное давление, следует применять глазные капли препарата Оптин, когда возможная польза преобладает над потенциальным риском. Необходимо избегать длительного применения и передозировки, особенно в отношении детей. Применение капель детям в возрасте 2 — 6 лет проводить с осторожностью.
Пациентам, у которых была контактная повышенная чувствительность к серебру, не следует применять этот препарат, поскольку дозируемые капли могут содержать следы серебра. Во избежание загрязнения не прикасайтесь к верхней части упаковки к любым поверхностям. Не применять препарат, если раствор изменил цвет или стал мутным.
Контактные линзы необходимо снять перед применением препарата Оптин. Линзы можно снова надеть через 15 минут после применения лекарственного средства.
Способ применения и дозы
Только для местного применения в офтальмологии.
Применять раствор в течение более 72 часов можно только под наблюдением врача.
Взрослые и дети в возрасте старше 6 лет
Закапывать по 1–2 капли раствора в пораженный глаз (глаза) до 4 раз в сутки.
Дети в возрасте 2 — 6 лет
Применять раствор детям в возрасте младше 6 лет можно только под наблюдением врача.
Инструкция по применению:
1. Вымойте руки. Снимите защитную крышку с флакона.
2. Переверните флакон и включите дозатор, чтобы появилась первая капля.
Перед первым применением после появления первой капли необходимо сделать несколько нажатий для выделения 5 капель раствора. Перед каждым последующим применением необходимо удалить 2 капли. Если средство не использовалось более 15 суток, необходимо снова удалить несколько капель перед применением.
3. Отклоните голову назад и осторожно оттяните нижнее веко и, держа флакон вверх дном, закапайте по одной капле в глаза (глаза), нажимая на дозатор.
Во избежание загрязнения не прикасайтесь наконечником дозатора к любым поверхностям.
4. Сразу после закапывания нажмите пальцем на угол глаза у носа или закройте веки на 1–2 минуты. Сразу после применения капель закройте флакон защитной крышкой.
Дети
Применять детям в возрасте 2 — 6 лет по назначению врача. Опыт применения препарата детям в возрасте младше 2 лет отсутствует.
Побочные реакции
Очень редко (<0,01%) побочные реакции, связанные с применением тетризолина гидрохлорида, наблюдались в послерегистрационном периоде.
Реакции в месте применения (включая ощущение жжения в глазах и периокулярном участке, раздражение слизистой оболочки глаз, боль в глазах, зуд, эритема, резь в глазах, расширение зрачков (мидриаз), реактивная гиперемия глаза («рикошетная» гиперемия глаза).
Иногда могут возникать системные симпатомиметические эффекты.
Возможно возникновение реакций гиперчувствительности у пациентов с повышенной чувствительностью к составляющим препарата.
Срок годности
3 года.
Срок годности после первого вскрытия упаковки не более 180 суток.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 мл раствора во флаконе с дозирующим устройством; по 1 флакону в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Ядран-Галенский лабораторий д.д.