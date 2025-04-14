Одесса (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
158,19
Экономия при брони: -10,82 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
193,29
Экономия при брони: -7,15 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
159,81
Экономия при брони: -21,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
143,06
Экономия при брони: -5,17 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
187,50 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
187,50 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
159,13
Экономия при брони: -7,33 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
161,50
Экономия при брони: -23,61 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
187,50 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
193,75
Экономия при брони: -7,33 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
158,38
Экономия при брони: -8,13 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
158,29
Экономия при брони: -17,63 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.