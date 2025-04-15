Львов (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
154,96
Экономия при брони: -20,13 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
187,50 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
167,26
Экономия при брони: -37,34 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
166,29
Экономия при брони: -34,36 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
177,90
Экономия при брони: -43,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
185,00
Экономия при брони: -50,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
161,05
Экономия при брони: -30,89 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
181,90
Экономия при брони: -47,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
187,50 грн
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
184,10
Экономия при брони: -49,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
156,70
Экономия при брони: -26,78 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
163,95
Экономия при брони: -32,74 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
158,66
Экономия при брони: -8,13 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Оптин капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
192,59
Экономия при брони: -6,13 грн